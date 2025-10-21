Rugby : le XV de France féminin recherche son futur sélectionneur sur «France Travail»

Un mois après la 4e place à la Coupe du monde de rugby, le XV de France féminin est en quête de son nouveau sélectionneur pour succéder au duo composé de Gaëlle Mignot et David Ortiz.

Tous les moyens sont bons pour trouver le nouveau sélectionneur du XV de France féminin. Tout juste un mois et demi après l’élimination des Bleues en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre, la Fédération française de rugby a lancé officiellement la procédure de recrutement pour succéder au duo composé de Gaëlle Mignot et David Ortiz. Et en plus de poster son annonce sur son site internet, elle l’a également publiée sur des sites spécialisés ainsi que sur… «France Travail».

Un CDD de deux ans, renouvelable deux ans

Parmi les compétences recherchées, la FFR est en quête d’un «manager reconnu(e)», au «leadership naturel», avec «une solide expérience du haut niveau en rugby, idéalement auprès d’un public féminin». Ce futur entraîneur-sélectionneur, homme ou femme, devra également avoir «un bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral». Et les candidats ont jusqu’au 3 novembre pour fournir un CV et une lettre de motivation à la FFR.

La personne désignée se verra proposer un CDD de deux ans, renouvelable pour deux ans supplémentaires, et prendra ses fonctions le 5 janvier prochain avec pour principal objectif la Coupe du monde 2029. Le futur patron des Bleues devra «bâtir un projet ambitieux pour conduire le XV féminin vers le titre mondial dans quatre ans», a indiqué le directeur technique national (DTN) Olivier Lièvremont à l'AFP.

Il endossera le rôle joué depuis quatre ans par le binôme constitué par David Ortiz, ancien entraîneur d’ Agen, et Gaëlle Mignot, ancienne talonneuse de l’équipe de France, qui a conduit l’équipe de France féminine à la 4e place en septembre lors du Mondial. Il s’agit de la plus mauvaise performance en Coupe du monde depuis 2010.

Et si la a FFR cherche «plutôt à recruter une personne seule», la possibilité d’un nouveau duo n’est pas officiellement écartée et Gaëlle Mignot et David Ortiz pourront se porter candidats. Les personnes intéressées par le poste ont désormais deux semaines pour se faire connaître.