Football : voici les 10 nommés pour le prix du meilleur joueur africain de l’année, avec Achraf Hakimi

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Achraf Hakimi figure parmi les dix nommés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année 2025.

Un très beau lot de consolation pour le Marocain ? Présenté comme l’un des sérieux prétendants au Ballon d'or, remporté par son coéquipier Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi figure parmi les dix nommés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année 2025. Et le défenseur du PSG, vainqueur de la Ligue des champions avec le club de la capitale en mai dernier et régulièrement décrit comme le meilleur latéral droit du monde, est l’un des grands favoris pour succéder à Ademola Lookman, élu l’année dernière.

Si le Nigérian n’est pas présent parmi les prétendants, la concurrence s’annonce néanmoins relevée pour l’international marocain avec notamment Mohamed Salah. Lauréat en 2017 et 2018, l’attaquant de Liverpool s’est classé à la 4e place du Ballon d’or, deux rangs devant Achraf Hakimi. Victor Osimhen, élu en 2023, est également un candidat à prendre au sérieux même s’il semble partir avec quelques longueurs de retard.

Les autres joueurs à prétendre à cette distinction sont Serhou Guirassy, Denis Bouanga, Fiston Mayele, Frank Anguissa, Oussama Lamlioui, Pape Matar Sarr et Iliman Ndiaye. Le grand vainqueur sera connu à la fin de l'année.

Les 10 nommés

Achraf Hakimi (Maroc/PSG)

Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)

Serhou Guirassy (Guinée/Dortmund)

Denis Bouanga (Gabon/Los Angeles)

Fiston Mayele (République démocratique du Congo/Pyramids FC)

Frank Anguissa (Cameroun/Naples)

Oussama Lamlioui (Maroc/RS Berkane)

Pape Matar Sarr (Sénégal/Tottenham)

Victor Osimhen (Nigéria/Galatasaray)

Iliman Ndiaye (Sénégal/Everton)