Athlétisme : un sprinteur français va participer aux Jeux des dopés

Mouhamadou Fall est suspendu jusqu'au mois de juillet prochain. Mouhamadou Fall est suspendu jusqu'au mois de juillet prochain. [Sportsfile / Icon Sport]
Suspendu jusqu’en juillet prochain, le sprinteur français Mouhamadou Fall va participer aux «Enhanced Games», une compétition autorisant l’utilisation de produits dopants.

Il est le premier participant français. Suspendu jusqu’en juillet prochain, Mouhamadou Fall (33 ans) va s’aligner aux «Enhanced Games», rejoignant plusieurs athlètes ayant déjà annoncé leur participation. 

Lancée par l'entrepreneur australien Aron D'Souza et organisée en mai 2026 à Las Vegas (États-Unis), cette compétition, aussi qualifiée de «Jeux olympiques des dopés», est pour le moins particulière puisqu’elle autorise l’utilisation de produits dopants.

Dans un premier temps, le sprinteur tricolore a été suspendu neuf mois en raison d’un contrôle positif à un stimulant interdit avant d’écoper de 18 mois pour trois manquements à ses obligations de localisation. Et il a accepté de participer à la 1ère édition des «Enhanced Games», où il retrouvera notamment Fred Kerley (30 ans), champion du monde du 100m en 2022 et double médaillé d’argent aux JO de Tokyo en 2021 puis de bronze aux JO 2024 de Paris.

Et en plus de l’Américain, qui est également suspendu, Mouhamadou Fall est également un participant de choix pour cette compétition controversée, lui qui a été médaillé d’or aux Championnats d’Europe par équipes en 2021 et qui a surtout décroché quatre titres de champion de France sur 100m et deux sur 200m entre 2019 et 2023.

Mais si un bonus d’un million de dollars (environ 860.000 euros) est promis à l’athlète qui battrait l’actuel record du monde du 100m, détenu depuis 2009 par Usain Bolt (9’’58), Mouhamadou Fall et les autres participants pourraient être bannis par la Fédération internationale d’athlétisme.

AthlétismeSportsprintDopage

