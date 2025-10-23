Toute l’actu en direct 24h/24
Boxe : une championne olympique dont la féminité est remise en question met TKO son adversaire en 94 secondes

Depuis les Jeux de Paris, la féminité de la Taïwanaise est très souvent remise en question. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La boxeuse taïwanaise Lin Yu-Ting, championne olympique à Paris et dont la féminité avait été remise en question, a mis TKO son adversaire après seulement 94 secondes ce jeudi.

Elle a retrouvé les rings. Un peu plus d’un an après son titre olympique décroché à Paris, la boxeuse taïwanaise Lin Yu-Ting a fait un retour fulgurant sur le ring en mettant TKO après seulement 94 secondes la jeune Pan Yan-fei, lors des championnats nationaux de Taïwan.

C’est l’entraîneur de la jeune combattante qui a arrêté le combat après seulement 1 minute et 34 secondes suite à plusieurs coups à la tête. Pan était «légèrement essoufflée après avoir été frappée à la tête. L'entraîneur de Pan Yan-fei a alors jeté l'éponge et abandonné le match», a rapporté le média taïwanais CNA. La jeune femme de 19 ans a été immédiatement prise en charge et son état est stable.

Pour rappel, Lin Yu-ting, âgée de 29 ans, est privée de compétition depuis les JO et ne peut pas participer à des compétitions organisées par World Boxing qui impose des tests de genre. Le règlement des Jeux nationaux de Taïwan, qui n’inclut pas de test, l’autorisait à concourir dans la catégorie des 60 kg. 

Sur le même sujet Boxe : l’Algérienne Imane Khelif conteste les tests de féminité mis en place par la fédération internationale Lire

Depuis les Jeux de Paris, sa féminité est très souvent remise en question comme l’Algérienne Imane Khelif.

