Boxe : une championne olympique dont la féminité est remise en question met TKO son adversaire en 94 secondes

La boxeuse taïwanaise Lin Yu-Ting, championne olympique à Paris et dont la féminité avait été remise en question, a mis TKO son adversaire après seulement 94 secondes ce jeudi.

Elle a retrouvé les rings. Un peu plus d’un an après son titre olympique décroché à Paris, la boxeuse taïwanaise Lin Yu-Ting a fait un retour fulgurant sur le ring en mettant TKO après seulement 94 secondes la jeune Pan Yan-fei, lors des championnats nationaux de Taïwan.

C’est l’entraîneur de la jeune combattante qui a arrêté le combat après seulement 1 minute et 34 secondes suite à plusieurs coups à la tête. Pan était «légèrement essoufflée après avoir été frappée à la tête. L'entraîneur de Pan Yan-fei a alors jeté l'éponge et abandonné le match», a rapporté le média taïwanais CNA. La jeune femme de 19 ans a été immédiatement prise en charge et son état est stable.

Pour rappel, Lin Yu-ting, âgée de 29 ans, est privée de compétition depuis les JO et ne peut pas participer à des compétitions organisées par World Boxing qui impose des tests de genre. Le règlement des Jeux nationaux de Taïwan, qui n’inclut pas de test, l’autorisait à concourir dans la catégorie des 60 kg.

Depuis les Jeux de Paris, sa féminité est très souvent remise en question comme l’Algérienne Imane Khelif.