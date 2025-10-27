«Nous sommes très fiers de toi» : le fils d’un ancien joueur brésilien du PSG sélectionné avec les U15 de l’équipe d’Angleterre

Âgé de 14 ans, le fils de Thiago Silva, qui évolue à Chelsea, a été sélectionné pour la première fois avec les U15 de l’équipe d’Angleterre.

Il n’a pas caché sa fierté. Âgé de 14 ans, le fils de Thiago Silva a été appelé pour la première fois avec les U15 de l’équipe d’Angleterre. De quoi ravir son père. « Nous sommes très fiers de toi mon fils. Que Dieu te bénisse», s’est réjoui le défenseur brésilien, dans une story sur son compte Instagram, à l’annonce de sa convocation. «C’est une grande fierté d’avoir été invité à mon premier stage en Angleterre. Le travail acharné continue», s’est félicité, de son côté, Iago Silva.

Également défenseur, ce dernier évolue du côté de Chelsea, où Thiago Silva a joué entre 2020 et 2024 après son départ du PSG. Et si l’ancien capitaine du club parisien, qui a fêté ses 41 ans le mois dernier, est retourné au Brésil du côté de Fluminense, son fils est resté en Angleterre et poursuit son apprentissage avec l’équipe U15 du club londonien. Mais malgré cette convocation, il pourra toujours suivre les traces de son illustre paternel, qui compte 113 sélections avec la Seleçao, et évoluer avec l’équipe du Brésil s’il le désire.

Et il n’est pas le seul membre de la famille à jouer actuellement du côté de Chelsea. C’est le cas également de son grand frère Isago, qui a intégré l’équipe des moins de 18 ans et qui serait suivi avec attention par l’entraîneur des Blues Enzo Maresca. Et Thiago Silva ne rêve que d’une chose : voir un jour ses fils porter le maillot de Chelsea.

«Pour moi, ce serait un rêve de les voir jouer professionnellement à Chelsea. J’adore les regarder, au fond, et j’essaie de les aider autant que possible», a-t-il déclaré. Ils semblent en tout cas bien partis pour suivre ses traces. Reste à savoir s’ils opteront pour le Brésil ou l’Angleterre s’ils étaient amenés à devoir choisir.