«Elles ne rebondissent pas droit !» : le n°10 mondial peste contre les balles du Masters 1000 de Paris

Malgré sa victoire et sa qualification pour le 2e tour du Masters 1000 de Paris, le Canadien Félix Auger-Aliassime a vivement critiqué la qualité des balles du tournoi.

Il n’était pas complètement satisfait. Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Paris, Félix Auger-Aliassime (24 ans) a renversé, ce mardi, l’Argentin Francisco Comesana, issu des qualifications, pour se hisser au 2e tour (6-7, 6-3, 6-3). Mais malgré sa victoire, le Canadien a pesté contre la qualité des balles du tournoi, désormais installé à la Paris La Défense Arena.

«Il faut qu'on trouve une solution»

«Franchement, les balles sont nulles, elles ne rebondissent pas droit ! Quand tu essaies de mettre la balle dans le court, ça va, mais dès que tu essaies d’être précis au service ou de frapper…», a déploré le n°10 mondial dans des propos rapportés par L’Equipe, appelant à du changement.

«Il faut que ça change. Il faut qu’on trouve une solution, ça fait depuis le Covid qu’on en parle, mais à chaque fois, il n’y a pas de solution, il faut qu’on en trouve une pour que ça aille mieux», a-t-il insisté, pointant du doigt les défauts de ces balles.

«Si vous regardez la balle que vous jouez au tennis, il y a toujours une couture blanche. Là, la couture n’est pas uniforme, donc ça fait que parfois, elle est plus large, parfois, elle est plus fine, parfois, il y a un creux. La balle n’est pas vraiment ronde. C’est un vrai problème», a regretté Félix Auger-Aliassime.

En attendant que son message soit entendu et qu’une solution puisse être trouvée, «FFA» va devoir s’adapter avant d’affronter le Français Alexandre Müller, qui a écarté l’Américain Brandon Nakashima en deux manches (6-2, 7-5).