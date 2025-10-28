Tennis : Valentin Vacherot passe le premier tour et retrouvera son cousin Arthur Rinderknech au Masters 1000 de Paris

Ce mardi, Valentin a battu Jiri Lehecka lors du Masters 1000 de Paris et affrontera son cousin Arthur Rinderknech, mercredi à Paris La Défense Arena.

Les retrouvailles auront bien lieu. Le Monégasque Valentin Vacherot n’a pas perdu de temps ce mardi en balayant le Tchèque Jiri Lehecka au premier tour du Masters 1000 de Paris pour s’offrir des retrouvailles avec son cousin Arthur Rinderknech, deux semaines après l'avoir battu en finale du tournoi de Shanghai.

Sur le Central, Vacherot l’a emporté 6-1, 6-3 en seulement 55 minutes. Dans le premier set, il a pris deux fois le service de son adversaire pour mener rapidement 5-0. Dans le second set, il a réalisé deux nouveaux breaks avant de conclure ce match à sens unique.

Une semaine après s'être incliné dès son entrée en lice contre le 4e mondial Taylor Fritz au tournoi ATP 500 de Vienne, le Monégasque de 26 ans a signé à Paris sa première victoire depuis son titre inattendu à Shanghai.

Mercredi, place donc aux retrouvailles avec son cousin, qualifié dès lundi grâce à une victoire plus difficile, en deux sets et deux tie breaks, contre le Hongrois Fabian Marozsan (48e).