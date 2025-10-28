Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : un international russe victime d’une tentative d’enlèvement

Andreï Mostovoï a échappé à ses agresseurs grâce à l'intervention du hockeyeur Aleksandr Grakun. Andreï Mostovoï a échappé à ses agresseurs grâce à l'intervention du hockeyeur Aleksandr Grakun. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’international russe Andreï Mostovoï a été victime d’une tentative d’enlèvement en fin de semaine dernière à Saint-Pétersbourg (Russie).

Il a échappé de peu à ses ravisseurs. Andreï Mostovoï (27 ans) a été victime d’une tentative d’enlèvement, jeudi dernier, en plein cœur de Saint-Pétersbourg (Russie). Alors qu’il se trouvait dans une rue de la ville, quatre individus ont soudainement fait irruption tentant de forcer l’international russe (20 sélections, 3 buts) à monter dans un monospace.

Mais l’intervention rapide du hockeyeur Aleksandr Grakun, présent sur les lieux, a mis les malfaiteurs en fuite, permettant à Andreï Mostovoï d’éviter un kidnapping, ce qui lui a permis d'alerter immédiatement les forces de l’ordre. 

Après une enquête menée par les autorités, les suspects ont pu être retrouvés et être arrêtés. Mais à peine deux jours plus tard, le même groupe aurait réussi à enlever le fils de l'ancien député à la Douma Viatcheslav Makarov, selon des médias russes. Mais il a pu être libéré sain et sauf grâce à l’intervention rapide de la police.

Sur le même sujet Football : un joueur de l’Inter Milan renverse mortellement un homme en fauteuil roulant en se rendant à l'entraînement Lire

Et Andreï Mostovoï n’a pas semblé perturbé par cet événement. Titulaire, dimanche, lors de la victoire du Zénith Saint-Pétersbourg contre le Dinamo Moscou (2-1), il a égalisé juste avant la pause, confirmant sa très bonne saison avec 5 buts et 4 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues. De son côté, la formation russe occupe la 4e place du classement à trois points de Krasnodar avant de recevoir, ce week-end, le Lokomotiv Moscou.

FootballRussieSaint-Pétersbourgenlèvement

À suivre aussi

Michy Batshuayi a été touché par la mort de son chat Kiyo.
Football : un international belge affecté par la mort de son chat renversé par une voiture
Le club d'Évreux encourt de lourdes sanctions.
Football : insultes, envahissement de terrain… Pourquoi le club d’Evreux a-t-il déclaré forfait à la mi-temps d’un match de Coupe de France ?
Vinicius Jr. n'a pas apprécié d'avoir été remplacé lors du Classico entre le Real Madrid et Barcelone.
Football : voici ce qu’a dit Vinicius Jr à son entraîneur au moment de sa sortie lors du Classico entre le Real Madrid et Barcelone

Ailleurs sur le web

Dernières actualités