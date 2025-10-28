Football : un international russe victime d’une tentative d’enlèvement

L’international russe Andreï Mostovoï a été victime d’une tentative d’enlèvement en fin de semaine dernière à Saint-Pétersbourg (Russie).

Il a échappé de peu à ses ravisseurs. Andreï Mostovoï (27 ans) a été victime d’une tentative d’enlèvement, jeudi dernier, en plein cœur de Saint-Pétersbourg (Russie). Alors qu’il se trouvait dans une rue de la ville, quatre individus ont soudainement fait irruption tentant de forcer l’international russe (20 sélections, 3 buts) à monter dans un monospace.

Mais l’intervention rapide du hockeyeur Aleksandr Grakun, présent sur les lieux, a mis les malfaiteurs en fuite, permettant à Andreï Mostovoï d’éviter un kidnapping, ce qui lui a permis d'alerter immédiatement les forces de l’ordre.

Après une enquête menée par les autorités, les suspects ont pu être retrouvés et être arrêtés. Mais à peine deux jours plus tard, le même groupe aurait réussi à enlever le fils de l'ancien député à la Douma Viatcheslav Makarov, selon des médias russes. Mais il a pu être libéré sain et sauf grâce à l’intervention rapide de la police.

Et Andreï Mostovoï n’a pas semblé perturbé par cet événement. Titulaire, dimanche, lors de la victoire du Zénith Saint-Pétersbourg contre le Dinamo Moscou (2-1), il a égalisé juste avant la pause, confirmant sa très bonne saison avec 5 buts et 4 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues. De son côté, la formation russe occupe la 4e place du classement à trois points de Krasnodar avant de recevoir, ce week-end, le Lokomotiv Moscou.