«Nous avons le cœur brisé» : un ancien joueur d’Arsenal lance un appel pour retrouver sa chienne perdue au Mexique

Exilé au Mexique depuis cet été, évoluant aux Pumas Unam, le milieu de terrain de gallois Aaron Ramsey a lancé plusieurs appels dans l’espoir de retrouver sa chienne.

Il est à sa recherche depuis bientôt trois semaines. Transféré cet été au Mexique du côté des Pumas Unam, Aaron Ramsey a lancé plusieurs appels sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver sa chienne portée disparue depuis le 9 octobre dernier. Depuis, le milieu de terrain gallois multiplie les recherches dans l’espoir de retrouver son animal de compagnie prénommé Halo, dont la trace a été perdu près du refuge pour chiens de la ville de San Miguel de Allende.

Estamos desconsolados 💔 Ha pasado casi una semana sin respuestas ni señales de ella. Seguimos rezando por un milagro. Si alguien tiene alguna información, por favor ayúdennos a obtener algunas respuestas. No saber es muy difícil de aceptar. Por favor 🙏🏼 pic.twitter.com/JLwcThuRjj — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 16, 2025

Elle est pourtant porteuse d’un collier GPS mais ce dernier n’émet plus le moindre signal. Complètement désemparé, l’ancien joueur d’Arsenal, de Nice ou encore de la Juventus Turin a même promis une récompense de près de 8.500 euros à quiconque retrouverait sa chienne avant de doubler cette somme (17.000 euros). Une organisation spécialisée dans la recherche d’animaux disparus a même été sollicitée.

«Qu’est-ce que je ne ferais pas pour te serrer dans mes bras une dernière fois», a écrit Aaron Ramsey, samedi dernier, sur ses réseaux sociaux. «Nous avons le cœur brisé. Nous prions encore pour un miracle. Ne pas savoir, c’est très difficile à accepter», a-t-il également confié. Bouleversée, sa femme Colleen a elle partagé son pessimisme. «Nous n’avons toujours pas trouvé Halo. Je pense que nous n’y arriverons pas. Nous avons de sérieuses questions. On n’aura peut-être jamais de réponses», a-t-elle posté.

Et face à cette situation, il a pu compter sur la compréhension de son club. Il a été autorisé à s’absenter pour poursuivre les recherches, manquant les quatre dernières rencontres de son équipe.