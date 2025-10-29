Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Valentin Vacherot – Arthur Rinderknech, 2e tour du Masters 1000 de Paris : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les deux cousins se retrouvent quinze jours après leur finale à Shanghai. [REUTERS/Go Nakamura]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les deux cousins Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech s’affrontent ce mercredi lors du 2e tour du Masters 1000 de Paris.

L’heure des retrouvailles. Deux semaines après leur finale au Masters 1000 de Shanghai, les cousins Valentin Vacherot (40e mondial) et Arthur Rinderknech (29e) se retrouvent ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.

Pour s'affronter de nouveau, les deux hommes ont passé sans encombre le premier tour. Le Français a battu lundi Fabian Marozsan (7-6, 7-6) alors que le Monégasque a dominé Jiri Lehecka (6-1, 6-3).

«J’aurais préféré en finale, comme à Shanghai, là c’était parfait, a confié Vacherot avant ce choc sur le central de Paris La Défense Arena. On a été chanceux, là j’aurais bien aimé huitièmes ou quarts mais bon, c’est déjà super qu’on ait gagné tous les deux.»

Sur le même sujet Tennis : qui est la nouvelle petite amie de l’Italien Jannik Sinner ? Lire

Programme TV

Valentin Vacherot-Arthur Rinderknech

2e tour Masters 1000 de Paris

Mercredi 29 octobre

À partir de 11 heures

Sur Eurosport, disponible via MyCanal

TennisValentin VacherotArthur RinderknechQuelle heure quelle chaîneSport

À suivre aussi

Tennis : Carlos Alcaraz sorti dès le premier tour par Cameron Norrie, au Rolex Paris Masters
Félix Auger-Aliassime sera opposé au Français Alexandre Müller au 2e tour.
«Elles ne rebondissent pas droit !» : le n°10 mondial peste contre les balles du Masters 1000 de Paris
Tennis : qui est la nouvelle petite amie de l’Italien Jannik Sinner ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités