Rolex Paris Masters : Félix Auger-Aliassime se hisse en finale

Le Canadien se qualifie pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un Masters 1000. [Corinne Dubreuil/IconSport]
Par CNEWS
Le Canadien Félix Auger-Aliassime se hisse en finale du Masters 1000 de Paris après avoir renversé Alexander Bublik à l’issue d’une intense bataille sur le court de Paris La Défense Arena. Une performance solide et pleine de maîtrise qui confirme le retour en forme du joueur de 24 ans, après deux saisons en demi-teinte.

Une belle fin de saison. Félix Auger-Aliassime décroche sa première finale au Rolex Paris Masters. Après un match d’une grande intensité, le Canadien est parvenu à se défaire d’Alexander Bublik (7-6, 6-4). Ainsi, il s’offre la deuxième finale en Masters 1000 de sa carrière, après Madrid en 2024.

Après 1h38 de jeu, le Canadien a validé sa place en finale et grimpe à la 8e place du classement ATP. Il retrouvera donc, ce dimanche, soit Jannik Sinner, soit Alexander Zverev, pour tenter de décrocher le plus grand titre de sa carrière.

Un match de longue haleine

Face au 16e mondial, Félix Auger-Aliassime n’a pas été généreux. Grâce à 10 aces et 78 % de premières balles, son service a été l’un de ses atouts majeurs dans cette rencontre. Dans le tie-break du premier set, il a profité de nombreuses erreurs du Kazakhstanais pour s’adjuger la manche.

Malgré une remise en jeu compliquée dans le deuxième set, l’actuel numéro 8 mondial s’est laissé dépasser, concédant deux breaks à son adversaire. Mené 4-1, Félix Auger-Aliassime a pourtant retrouvé son sang-froid après avoir montré quelques signes d’agacement. Plus concentré, plus précis, il a peu à peu repris le contrôle des échanges.

Revenu à 4-4 grâce à un jeu solide et profitant d’une double faute au pire moment pour Bublik, le Canadien a finalement empoché les cinq derniers jeux du match, déroulant un tennis propre et soigné. Une victoire pleine de caractère qui lui ouvre les portes d’une finale de prestige à Paris, symbole d’un regain de confiance avant la fin de saison.

