Ligue des champions : pourquoi Ousmane Dembélé pourrait-il être forfait face au Bayern Munich ?

Moins de deux semaines après son retour de blessure, Ousmane Dembélé pourrait être forfait pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi, lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Une rechute pour Ousmane Dembélé ? Victime d’une lésion sévère de l’ischio droit, début septembre, avec l’équipe de France et écarté des terrains pendant plus d’un mois et demi, l’attaquant du PSG a fait son retour il y a une dizaine de jours lors du large succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7). Mais son état de santé suscite quelques inquiétudes auprès du staff parisien et pourrait compromettre sa participation au choc, mardi soir, face au Bayern Munich sur la scène européenne.

Aucun risque ne sera pris

L’international français semble encore gêné par sa blessure à l’ischio droit, qui le ferait toujours souffrir. Et cela pourrait expliquer ses prestations en demi-teintes depuis son retour. Il ne serait pas en pleine possession de ses moyens, ni pleinement rétabli. Son cas sera suivi avec attention par le club parisien avant de prendre une décision sur sa présence pour affronter la formation allemande.

Et aucun risque ne sera pris avec l’ancien joueur du FC Barcelone, surtout après la blessure de Désiré Doué. Également touché avec l’équipe de France, le n°14 parisien a été victime d’une lésion musculaire de la cuisse droite quelques jours seulement après son retour à la compétition. Mais un forfait d’Ousmane Dembélé serait évidemment un nouveau coup dur pour le PSG.

Peu épargné par les absences et les blessures depuis le début de la saison, le champion d’Europe en titre serait privé d’une nouvelle munition en attaque pour défier l’ogre bavarois qui a remporté ses 15 matchs cette saison toutes compétitions confondues.