Marathon de New York : tout savoir sur l'édition 2025

Ce dimanche a lieu le traditionnel marathon de New York. 55.000 participants, plus de 40km de course, et un cadre digne d'une comédie romantique américaine, c'est le rendez-vous de l'année pour les amateurs de course à pied.

Ce week-end, c'est la course. C'est une coutume à laquelle les New Yorkais tiennent beaucoup : chaque premier dimanche de novembre, le Marathon de Ne York prend place dans la grande ville américaine. Cette année encore, l'organisation a mis la barre très haute. Au total, 42,195km de course à travers les cinq arrondissements de la ville, allant de Manhattan à Brooklyn en passant par le Queens et le Bronx, avec un dénivelé de 400m et plusieurs ponts emblématiques à traverser.

Cette année, 55.000 participants ont été tirés au sort parmi les 200.000 inscrits (qui représentent une hausse de 22% par rapport à l'année précédente), et près de 2 millions de spectateurs devraient s'accumuler dans les rues, sans oublier ceux qui seront derrière leur écran.

Les vainqueurs de l'année dernière, Sheila Chepkirui chez les femmes et Abdi Nageeye chez les hommes seront de retour dans la course, aux côtés des lauréates des deux années qui les précèdent : Sharon Lokedi (2022) et Hellen Obiri (2023), ainsi que des légendes masculines Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele ou encore les Français Félix Bour et Emmanuel Roudolff-Levisse.

Des chiffres impressionnants

En 2024, l'événement avait généré près de 692 millions de dollars et crée près de 5.000 emplois. Pour rappel, le prix d'un dossard s'élève à 295 dollars pour les résidents et 358 dollars pour les autres. La récompense prévue pour les gagnants va de 21.000 à 86.000 dollars pour les premiers à terminer le parcours et une prime de 43.000 euros est prévue pour chaque record battu.

Ces records appartiennent à l'Éthiopien Tamirat Tolat, qui avait fait un temps de 2h04'58" en 2023, et à la Kenyane Margaret Okayo, qui elle avait terminé la course en 2h22'31" en 2003.

Cette année, le Caennais Dorian Louvet s'est fixé l'objectif de terminer les sept «World Marathon Major», soit celui de Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin, Chicago, et New York. Si le Français parvient à franchir la ligne n'arrivée ce dimanche, ce sera mission réussie.