Tennis : pourquoi un match d’exhibition entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en Corée du sud fait-il polémique ?

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont s'affronter dans un match d'exhibition une semaine avant l'Open d'Australie. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont s'affronter dans un match d'exhibition une semaine avant l'Open d'Australie. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont s’affronter lors d’un match d’exhibition organisé au mois de janvier en Corée du Sud, quelques jours seulement avant l’Open d’Australie.

Une rencontre qui fait grincer quelques dents. Les deux meilleurs joueurs de tennis du monde, que sont Jannik Sinner (1er) et Carlos Alcaraz (2e), vont s’affronter, le 10 janvier prochain, dans un match d’exhibition de prestige organisé à Incheon en Corée du Sud. «Pour les fans de tennis coréens ce sera la toute première chance de voir les deux meilleurs joueurs s’affronter», s'est félicité le constructeur automobile coréen Hyundai, sponsor de l’événement, dans un communiqué.

Une semaine avant l'Open d'Australie

Mais la date de cette rencontre interroge. L’Italien et l’Espagnol, qui devraient toucher plusieurs milliers d’euros pour cette partie, se retrouveront face-à-face à quelques jours seulement du début de l’Open d’Australie (18 janvier-1er février), dont Jannik Sinner est le tenant du titre. Et ce n’est pas tout. Ce match s’ajoute également à un calendrier jugé surchargé par de nombreux joueurs. Et notamment… Carlos Alcaraz.

Déjà présent mi-octobre au «Six Kings Slam» en Arabie saoudite, tournoi d’exhibition très lucratif et remporté en finale par Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz, l’Espagnol était d’ailleurs monté au créneau en marge du Masters 1000 de Paris, où il a été éliminé dès son entrée en lice. «Le nombre de tournois que nous devons jouer est trop important. Nous n’avons pas vraiment de moments où nous pouvons prendre le temps de nous entraîner ou de nous reposer», a-t-il regretté.

Jannik Sinner a retrouvé la place de numéro 1 mondial après son sacre au Masters 1000 de Paris.
Jannik Sinner a retrouvé la place de numéro 1 mondial après son sacre au Masters 1000 de Paris.

«Pendant la saison, c’est semaine après semaine. Nous n’avons pas la chance d’avoir une semaine pour préparer idéalement les tournois ou ce qui nous attend», a-t-il ajouté. Et ce sera le cas pour lui avant le premier Grand Chelem de la saison avec ce crochet par la Corée du Sud. Mais il l’a choisi.

TennisSportCorée du SudJannik SinnerCarlos Alcaraz

