Marathon : un participant meurt après s’être effondré à quelques mètres de la ligne d’arrivée

Un participant du marathon des Alpes-Maritimes est décédé, dimanche, après s’être effondré à quelques mètres de la ligne d’arrivée sans pouvoir être réanimé.

Le marathon des Alpes-Maritimes a été endeuillé par un terrible drame. Alors que 22.000 participants ont pris le départ, dimanche, de la 17e édition, l’un d'eux est décédé d’un arrêt cardio-respiratoire, a rapporté France 3 Provence Alpes-Côte d’Azur. Âgé de 27 ans et originaire d’Alsace, l’homme, qui était «bien préparé», s’est écroulé à quelques mètres seulement de la ligne d’arrivée à Cannes. Et malgré l’intervention rapide des secours présents sur les lieux, il n’a pu être réanimé.

«Cette belle journée a été endeuillée par le décès d’un de nos coureurs victime d’un arrêt cardiaque peu avant la ligne d’arrivée. Malgré sa prise en charge immédiate par nos services de secours, la victime n’a pu être réanimée. Nous adressons ce soir (dimanche, ndlr) nos pensées les plus sincères à sa famille et à ses proches, et leur présentons nos plus profondes condoléances», ont posté les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Le maire de Cannes, qui a participé à la course comme chaque année, a également présenté ses condoléances sur les réseaux sociaux. «Heureux d’avoir encore cette année couru les 42,195 km mais très triste d’annoncer que cette édition du marathon Nice-Cannes est endeuillée par le décès d’un coureur, victime d’un arrêt cardio-respiratoire à la ligne d’arrivée. Condoléances émues à sa famille et ses proches», a écrit David Lisnard.

Sur le plan sportif, le Kényan Dickson Kiprop s’est imposé en 2h13’29’’ devant ses compatriotes Rugut Kipchumba (2h15’16’’) et Moses Kimulwo (2h17’37’’) alors que le premier Français Laurent Yardin a terminé à la 4e place, en battant son record personnel (2h21’33’’). La Kényane Irène Korir a elle triomphé chez les femmes.