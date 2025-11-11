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NBA : la superbe performance de Victor Wembanyama lors de la victoire de San Antonio à Chicago (vidéo)

Victor Wembanyama a été salué par les fans à la fin du match. [Matt Marton-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Victor Wembanyama a réalisé une très belle performance lundi lors du succès de San Antonio à Chicago en NBA (121-117), offrant même la victoire avec un panier à trois points.

Une performance majuscule. Dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 novembre en NBA, Victor Wembanyama a inscrit 38 points, pris 12 rebonds, réussi 5 contres et 5 passes pour permettre aux Spurs de décrocher une huitième victoire en dix matchs. 

Sa performance lui permet de devenir le premier joueur de l’histoire de la NBA à marquer plus de 35 points, pris plus de 10 rebonds, fait plus de 5 passes, marqué plus de 5 tirs à trois points et réalisé plus de 5 contres en un seul match.

Les Spurs deuxièmes à l'Ouest

En fin de match, «Wemby», qui a souvent été muselé lors des derniers matchs avec des défenses très dures sur lui, s’est montré très à son aise à trois points notamment.

«Je pense que l’expérience et la pratique ont joué un rôle important dans cette confiance, car au final, je n’ai qu’environ 130 matchs à mon actif et il y a beaucoup de choses que j’aimerais voir évoluer plus rapidement, mais j’ai juste besoin de m’entraîner», a confié le pivot français après le match. «La progression n’est jamais linéaire, mais elle est clairement en hausse», a-t-il ajouté.

Comme les autres franchises, Minnesota utilise un parquet spécial en NBA Cup.
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Grâce à cette victoire, San Antonio (8 victoires, 2 défaites) reste sur les talons de la meilleure équipe de ce début de saison, Oklahoma City (10 victoires, 1 défaite), dans la conférence Ouest.

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