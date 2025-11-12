«C’est incroyable, du jamais vu» : la rencontre très touchante entre deux joueurs de l’équipe de France et un supporter âgé de 100 ans

En marge du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce jeudi, contre l’Ukraine, Rayan Cherki et Malo Gusto ont fait la rencontre d’un supporter de l’équipe de France âgé de 100 ans.

Un supporter pas comme les autres. En marge de la préparation du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce jeudi, contre l’Ukraine au Parc des Princes, les joueurs de l’équipe de France ont partagé un petit moment avec une centaine de fans venue assister à l’un de leurs entraînements ouvert au public. Et parmi eux se trouvait un certain Monsieur Petit, qui a notamment été salué par Rayan Cherki et Malo Gusto.

𝑼𝒏𝒆 𝒓𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒒𝒖𝒆 entre Rayan Cherki, Malo Gusto (22 ans) et Monsieur Petit, supporter de 100 ans ! 🤩💙 pic.twitter.com/PryAAgrFAe — FFF (@FFF) November 12, 2025

Et, accompagné par deux autres personnes, ce supporter est âgé de 100 et fêtera même son 101e anniversaire le 12 décembre prochain. «C’est extraordinaire», s’est enthousiasmé Rayan Cherki. Malo Gusto a lui aussi été épaté. «Franchement, félicitations ! C’est beau. C’est incroyable, du jamais vu !», a lâché le défenseur de Chelsea, qui a également un membre de sa famille «qui a dépassé les 100 ans».

Très souriant et ravi d’échanger avec les Bleus, Monsieur Petit, qui a arbitré jusqu’à 97 ans et qui a «vu Clairefontaine (le centre d’entraînement de l’équipe de France, ndlr) se construire», devrait garder un excellent souvenir de cette rencontre très touchante.

Tout comme un autre supporter prénommé Mohamed. Atteint de la maladie de Charcot, il a également assisté à l’entraînement des Tricolores et fait des photos entouré de plusieurs joueurs dont Mike Maignan, Kylian Mbappé, Florian Thauvin, Dayot Upamecano, William Saliba, Manu Koné, Ibrahima Konaté ou encore Michael Olise.