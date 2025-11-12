«Je ne m’excuse pas auprès de Jenni Hermoso» : Luis Rubiales réaffirme que la joueuse était consentante lors du baiser en 2023

Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football, a réaffirmé que Jenni Hermoso était consentante lors du baiser à l’issue de la finale de la Coupe du monde 2023.

Il reste campé sur ses positions. Quatre mois après sa condamnation en appel pour agression sexuelle, Luis Rubiales ne dévie pas de sa ligne de défense. L’ancien président de la Fédération espagnole de football assure toujours que le baiser à Jenni Hermoso, à l’issue du sacre de l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2023, était consenti. Même s’il reconnait «une erreur» et ne pas avoir «bien agi».

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«Les choses ont été déformées, poussées à l’extrême… avec certains intérêts particuliers. C’est plus que ce que je méritais. Je maintiens mes propos. Je m’excuse, je m’excuse encore. En tant que président, j’aurais dû être plus calme, plus professionnel. Je ne m’excuse pas auprès de Jenni Hermoso parce que je le lui ai demandé et qu’elle a dit ‘d’accord’», a réaffirmé dans l’émission «El Chiringuito», Luis Rubiales, qui a sorti le livre «Killing Rubiales».

«Jenni et moi savons que ce que dit le jugement est faux. Je ne vais pas changer mon témoignage initial comme elle l’a fait. C’était un baiser sous le coup de l’émotion, sans aucune connotation sexuelle. Jenni était une bonne amie, elle a raté un penalty… elle nous a beaucoup aidés à reconstruire l'équipe. Jenni était mon amie», a-t-il ajouté.

Il a également assuré n’avoir exercé aucune pression sur la joueuse au moment de rentrer en Espagne lors d'une discussion dans l’avion du retour. «Je lui ai dit que nous devrions tous les deux témoigner et dire ce que nous avions dit. Elle a refusé. On a dit qu’il y avait eu des pressions, et nous avons demandé la vidéo pour prouver qu’il n’y en avait pas, mais le juge n’a pas jugé opportun de la diffuser», a déclaré Luis Rubiales.

Et malgré sa condamnation en appel, il a décidé de se pourvoir en cassation. «Nous estimons qu’il ne s’agit pas d’une agression sexuelle et nous avons le droit de faire appel. La peine a été modifiée de manière disproportionnée. On l’a qualifiée de ‘baiser non consenti’. L’audience est actuellement suspendue. L’affaire doit être portée devant la Cour suprême. Il doit y avoir intention sexuelle dans le baiser. Cela doit être clairement défini dans la sentence. Nous avons des arguments pour affirmer qu’il y a eu un acte répréhensible, mais pas un crime», a-t-il insisté. L’affaire est donc loin d’être terminée.