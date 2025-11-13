France-Ukraine : l’émouvante Marseillaise en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 (vidéo)

Une émouvante Marseillaise en hommage aux victimes des attentats islamistes du 13 novembre 2015 a résonné, ce jeudi, au Parc des Princes avant le début du match entre la France et l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Un hommage des plus émouvants. Dix ans jour pour jour après les attentats islamistes qui ont frappé Paris, la France reçoit, ce jeudi, l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et avant le coup d’envoi de la rencontre, une vibrante Marseillaise a résonné au Parc des Princes.

🇫🇷 France - Ukraine 🇺🇦 #FRAUKR



La Marseillaise à quelques secondes du coup d'envoi. 🇫🇷



Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/0kxE7Lu0KQpic.twitter.com/Wdn0Uz3k6v — TF1 (@TF1) November 13, 2025

D’abord accompagnée instrumentalement, l’hymne nationale a ensuite été étonnée a capella par les joueurs français, le staff tricolore ainsi que les spectateurs présents dans les tribunes dans l'enceinte parisienne, dont François Hollande qui était le président de la République au moment des attaques terroristes survenues le 13 novembre 2015. Au même moment, la tour Eiffel était illuminée en bleu-blanc-rouge et accompagnée du mot «Liberté» juste à côté.

Les deux équipes se sont ensuite rassemblées autour du rond central pour respecter une minute de silence tout aussi touchante en mémoire des 132 victimes de ces attentats qui resteront à jamais gravés dans les mémoires.