Luis Rubiales : l’ancien président de la Fédération espagnole de football visé par des œufs lors de la présentation de son livre (vidéo)

L’ancien président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, condamné pour agression sexuelle pour son baiser forcé sur la bouche de Jenni Hermoso, a été visé par des œufs, ce jeudi, lors de la présentation de son livre.

Il a été pris pour cible. Présent, ce jeudi, à Madrid pour la présentation de son livre «Tuer Rubiales», Luis Rubiales a été visé par des œufs lancés par un homme présent dans l’assistance. En veste sombre et assis sur un tabouret, l’ancien président de la Fédération espagnole de football, condamné pour agression sexuelle pour son baiser forcé sur la bouche de Jenni Hermoso à l’issue du sacre mondial de l’Espagne à la Coupe du monde 2023, a tenté de se lancer à la poursuite de l’individu avant d’être retenu par d’autres participants.

💥 AGREDEN A RUBIALES en la PRESENTACIÓN de su LIBRO.



🥚 Le han LANZADO HUEVOS mientras presentaba 'Matar a Rubiales'.



📹 vía EFE pic.twitter.com/xyaRvG1z67 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2025

La veille, Luis Rubiales avait de nouveau minimisé le baiser, réaffirmant qu’il était «consenti». Une version que la joueuse a toujours démenti. Il s’est également dit victime d’un complot «de l’extrême gauche». Et son livre vise à dénoncer, selon ses propres termes, l’«assassinat public» dont il aurait été victime et affirme être la cible d’un «mouvement soudain de l’extrême gauche» ayant créé une «réalité parallèle» pour s’emparer de cette affaire.

En outre, Luis Rubiales est poursuivi dans une affaire de corruption, autour du contrat de délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. L’enquête porte sur une série de contrats irréguliers conclus par la Fédération espagnole de football pendant son mandat de président entre 2018 et 2023.

Luis Rubiales a nié avoir reçu de l’argent de manière «irrégulière» dans cette autre procédure qui met en cause plusieurs dirigeants et ex-collaborateurs de la Fédération espagnole et avait poussé le gouvernement à mettre l’instance sous tutelle «dans l’intérêt» du pays, co-organisateur de la Coupe du monde 2030 avec le Maroc et le Portugal.