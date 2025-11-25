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Football : un ancien joueur du PSG expulsé après avoir giflé son coéquipier en plein match (vidéo)

Idrissa Gueye a assené une gifle à Michael Keane. Idrissa Gueye a assené une gifle à Michael Keane. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’ancien joueur du PSG Idrissa Gueye a été expulsé, lundi soir, après avoir giflé l’un de ses coéquipiers lors de la victoire d’Everton sur la pelouse de Manchester United en championnat (0-1).

Il a complètement pété les plombs. Idrissa Gueye a été expulsé, lundi soir, après avoir giflé l’un de ses coéquipiers lors du déplacement d’Everton sur la pelouse de Manchester United en Premier League. A la 13e minute de jeu, l’ancien joueur du PSG s’est emporté contre Michael Keane, lui reprochant d’avoir mal défendu sur une action des Mancuniens. Le ton est rapidement monté entre les deux joueurs et l’international sénégalais a fini par asséner une claque au défenseur anglais.

Et le carton rouge est loin d’avoir calmé Idrissa Gueye toujours très remonté au point de devoir être raccompagné hors du terrain par Iliman Ndiaye et son gardien Jordan Pickford. La tension est finalement retombée et, peu après la fin du match, le joueur passé par Lille a présenté ses excuses à Michael Kean et l’ensemble de ses coéquipiers.

«J’assume l’entière responsabilité de ma réaction. Je présente également mes excuses à mes coéquipiers, au staff, aux supporters et au club. Ce qui s’est passé ne reflète ni qui je suis, ni les valeurs que je défends. Il est possible que les émotions soient fortes, mais rien ne justifie un tel comportement. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Et s’il encourt plusieurs matchs de suspension, son entraîneur ne lui a en tout cas pas tenu rigueur de sa réaction. Bien au contraire. «J’ai trouvé que l’arbitre aurait pu prendre un peu plus de temps pour réfléchir», a déclaré David Moyes auprès de Sky Sports. «Il y a une autre manière de voir cela : j’aime que mes joueurs se battent entre eux si quelqu’un n’a pas fait ce qu’il fallait. Si vous exigez cette dureté et cette résilience pour obtenir un résultat, alors il faut agir en conséquence», a-t-il ajouté.

Pawel Dawidowicz est à la recherche d'un nouveau club.
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Et malgré leur infériorité numérique pendant une très grande partie du match, les Toffees sont parvenus à s’imposer à Old Trafford grâce à un but de Kiernan Dewsbury-Hall à la demi-heure de jeu. Avec ce 2e succès consécutif, Everton est remonté à la 11e place du classement à égalité de points avec Manchester United (18 points), qui a enchaîné un 3e match sans victoire.

FootballAngleterrePSGVidéoManchester United

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