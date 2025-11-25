Football : un international anglais cambriolé en plein match en Italie, le préjudice estimé à plus de 100.000 euros

L’international anglais Jamie Vardy, qui a rejoint le club italien de Cremonese cet été, a été victime d’un cambriolage en plein match. Le préjudice est estimé à plus de 100.000 euros.

Ils ont profité de son absence pour s’introduire dans son domicile. Jamie Vardy a été victime, ce dimanche, d’un cambriolage pendant qu’il affrontait l’AS Rome avec le club italien de Cremonese (défaite 1-3), a révélé la Gazzetta dello Sport. Au moins trois individus ont forcé une fenêtre de la villa de l’internationale anglais (26 sélections), située à Salo sur le lac de Garde, pour y dérober des montres de valeur, des bijoux et de l’argent liquide. Et d’après les premières estimations, le préjudice s’élèverait à plus de 100.000 euros.

L’enquête actuellement menée par les autorités locales a permis de démontrer que le domicile de l’attaquant de 38 ans n’avait pas été ciblé par hasard. Les malfaiteurs ont suivi les déplacements de l’ancien joueur de Leicester, de sa femme et de leurs enfants, et savaient que la maison était inoccupée au moment des faits.

Et Jamie Vardy, qui a quitté Leicester cet été pour rejoindre l’Italie et le club de Cremonese, est loin d’être le premier footballeur victime d’un cambriolage. Au début du mois, Alessandro Bastoni avait également été visé. Le défenseur de l’Inter Milan avait été cambriolé pendant un match de Ligue des champions contre le Kaïrat Almaty (2-1), les malfrats étant repartis avec des sacs à main et des montres de luxe.