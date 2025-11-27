MMA : le terrible KO infligé par un combattant argentin dès le 1er round (vidéo)

L’Argentin Lucas Corbage a infligé, mercredi soir, un terrible KO dès le 1er round au Vénézuélien Ronald Padilla dans un combat pour le titre intérimaire des poids légers de l'organisation FFC.

L’un des KO de cette fin d’année. Lucas Corbage a éteint, mercredi soir, à Buenos Aires (Argentine), Ronald Padilla dès le 1er round avec un crochet du droit dévastateur dans un combat pour le titre intérimaire des poids légers de l’organisation FFC. Après seulement trois minutes, l’Argentin s’est rapproché de son adversaire et lui a décoché un terrible coup dans la mâchoire.

WALKOFF KO!!!! 😱



Lucas Corbage with a knockout in round1!!! 💥 #FFC99pic.twitter.com/sQuWX0papm — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) November 27, 2025

Et il a été si violent qu’il a fait voler dans les airs le protège-dents du Vénézuélien, complètement sonné et tombé à la renverse au milieu de l’octogone. L’arbitre s’est lui immédiatement précipité pour interrompre la rencontre et demander l’intervention de l'équipe médicale.

Pendant ce temps, Lucas Corbage a célébré sa victoire assis sur le grillage de la cage. Et avec ce succès retentissant, le combattant de 36 ans, qui s’était incliné contre l’Américain Kenneth Cross en mars dernier, affiche désormais 13 victoires pour quatre défaites en 16 combats. De son côté, Ronald Padilla, qui restait lui sur quatre succès de rang, a enregistré sa 3e défaite en 11 combats. Sûrement la plus cinglante.