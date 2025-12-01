«Il est désormais temps de m’ouvrir» : un joueur de tennis suisse fait son coming out

Âgé de 21 ans, Mika Brunold, joueur de tennis suisse, a révélé son homosexualité, ce week-end, à travers un message publié sur les réseaux sociaux.

Il a brisé un tabou. Grand espoir du tennis suisse, Mika Brunold (21 ans) a révélé son homosexualité, ce week-end, à travers un message publié sur les réseaux sociaux. Il a ainsi imité le Brésilien Joao Lucas Reis da Silva, qui était devenu le premier joueur masculin actif du circuit ATP à faire son coming out en décembre 2024.

«En tant que joueur de tennis professionnel, j’ai passé d’innombrables heures à travailler mon jeu, mon corps et ma force mentale. À travers tout cela, j’ai appris l’une des leçons les plus importantes : le succès sur le court n’est pas seulement une question de capacités physiques, il s’agit aussi de découvrir sa personnalité et de rester fidèle à soi-même», a-t-il écrit dans un premier temps.

Et d’ajouter : «Même si cela n’a pas toujours été simple, il n’a jamais été question pour moi de le cacher ou de prétendre être quelqu’un d’autre. C’est pourquoi je pense qu’il est désormais temps de m’ouvrir et de vous dire que je suis gay.»

A travers sa prise de parole, Mika Brunold a également voulu outrepasser certains préjugés. «Être gay ne signifie pas seulement aimer une personne du même sexe, c’est aussi affronter des réalités auxquelles la plupart des gens n’auront jamais à penser : la peur de ne pas être accepté, la pression du silence, le sentiment d’être différent. Mais j’ai grandi. Et je suis fier de la personne que je suis aujourd’hui», a-t-il affirmé.

Et le 307e joueur mondial, qui a atteint son meilleur rang au mois d’août avec une 289e place, a reçu le soutien de plusieurs personnalités du monde du tennis, de l’ancienne n° 1 mondiale Kim Clijsters à Stanislas Wawrinka en passant par Leandro Riedi et Eva Lys. De quoi lui donner de la force à l’aube d’une carrière présentée comme prometteuse.