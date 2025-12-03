«Pour ta santé financière et ma santé mentale» : la très belle réponse de la biathlète Lou Jeanmonnot à des menaces de mort

Menacée de mort sur les réseaux sociaux, la biathlète française Lou Jeanmonnot a répondu sur son compte Instagram d’une manière très subtile.

Elle a gardé son calme. Après une quatrième place décevante mardi de la première course individuelle de la saison de Coupe du monde de biathlon en Suède, Lou Jeanmonnot a répondu sur ses réseaux sociaux avec intelligence à un message plein de haine d’un parieur.

«Tu sais vraiment je te souhaite juste une chose c’est la mort à toi et ta famille, rien d’autre que la mort. Je vais croiser les doigts pour que tu meurs», lui a envoyé la personne, qui a pris le soin d’être anonyme et qui avait sans doute misé sur une victoire ou un podium de la Française.

Harcèlement sur fond de paris sportifs

Mais la lauréate du petit globe l’hiver dernier lui a répondu avec malice. «Friendly reminde » («rappel amical»), a-t-elle publié dans une story sur son compte Instagram. «Pour ta santé financière et ma santé mentale», a-t-elle ajouté.

Instagram Lou Jeanmonnot

La biathlète de 27 ans a ajouté une capture d’écran d’articles indiquant que «seulement moins de 3 % des parieurs font des profits au-delà de six mois tandis qu’entre 78 et 85 % des parieurs perdent de l’argent sur une année.»

Le harcèlement en ligne des sportifs de haut niveau est malheureusement un véritable fléau et souvent associé aux paris en ligne.