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Coupe du monde 2026 : voici le meilleur et le pire tirage pour l’équipe de France

La France sera tête de série lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. La France sera tête de série lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. [Baptiste Fernandez/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France connaîtra, ce vendredi, ses adversaires à la Coupe du monde 2026 à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes qui sera effectué à Washington (Etats-Unis).

Les Bleus vont savoir. Vice-championne du monde en titre, l’équipe de France connaîtra, ce vendredi, ses adversaires à la Coupe du monde 2026 à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes qui sera effectué à Washington (Etats-Unis). Et alors qu’elle figurera dans le chapeau 1 et que cette édition passera de 32 à 48 équipes, elle peut s’attendre à bénéficier d’un tirage plutôt clément, en héritant notamment de l’Equateur, de l’Ouzbékistan et d’Haïti ou encore de l’Iran, de l’Ecosse et du Curaçao.

Mais les coéquipiers de Kylian Mbappé ne sont pas non plus à l’abris de tomber dans un groupe plus relevé avec la Colombie, l’Algérie et l’Italie, si elle parvient à se qualifier, ou encore le Maroc, qui reste sur une série record de 18 victoires consécutives, la Norvège d'Erling Haalang et la Jordanie.

Lors des trois dernières éditions, l’équipe de France a été relativement bien lotie et elle est toujours parvenue à sortir de son groupe, que ce soit au Brésil en 2014, en Russie en 2018, où elle a été sacrée pour la 2e fois de son histoire, et au Qatar en 2022.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : chapeaux, diffusion TV, horaire… Tout savoir sur le tirage au sort Lire

Pour rappel, cette Coupe du monde, qui sera organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique l'été prochain, sera la dernière pour Didier Deschamps à la tête des Bleus. Le sélectionneur tricolore quittera ses fonctions à l’issue de la compétition après quatorze ans passés sur le banc français. Et partir avec une 3e étoile serait le plus beau des cadeaux.

Meilleur tirage

Option 1

France

Equateur

Ouzbékistan

Haïti

Option 2

France

Australie

Ecosse

Haïti

Pire tirage

Option 1

Colombie

Algérie

Italie

Option 2

France

Maroc

Norvège

Jordanie

FootballCoupe du monde 2026Equipe de Francetirage au sort

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