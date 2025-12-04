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Gaël Monfils : pourquoi le joueur français est-il entré dans l’histoire du tennis ?

Gaël Monfils est le 5e joueur à franchir la barre symbolique des 1 000 semaines passées dans le top 100 du classement ATP. Gaël Monfils est le 5e joueur à franchir la barre symbolique des 1 000 semaines passées dans le top 100 du classement ATP. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A 39 ans, Gaël Monfils, qui disputera sa dernière saison sur le circuit l’année prochaine, a réalisé un exploit rare dans l’histoire du tennis en franchissant une barre symbolique au classement ATP.

Il a rejoint un cercle très fermé et légendaire. A 39 ans, Gaël Monfils a réalisé un exploit un exploit rare dans l’histoire du tennis. Alors qu’il pointe à la 68e place au dernier classement ATP, le Français, qui disputera sa dernière saison sur le circuit l’année prochaine, est devenu le 5e joueur à franchir la barre symbolique des 1.000 semaines passées dans le top 100 de la hiérarchie mondiale.

Avant lui, seulement quatre joueurs avaient réussi cette performance avec Roger Federer (n° 1 avec 1.165 semaines), André Agassi, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Gaël Monfils a fait son entrée dans le top 100 pour la première fois en mai 2005 et il n’est resté seulement que 52 semaines en dehors.

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Mais sa place est menacée. Éloigné des courts depuis mi-septembre, et son abandon au 1er tour du tournoi de Chengdu, il va avoir beaucoup de points à défendre au mois de janvier après avoir remporté le tournoi d’Auckland et atteint les 8es de finale de l’Open d’Australie en début d’année. Et des contre-performances pourraient le voir sortir du top 100.

TennisSportATPGaël Monfils

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