Gaël Monfils : pourquoi le joueur français est-il entré dans l’histoire du tennis ?

A 39 ans, Gaël Monfils, qui disputera sa dernière saison sur le circuit l’année prochaine, a réalisé un exploit rare dans l’histoire du tennis en franchissant une barre symbolique au classement ATP.

Il a rejoint un cercle très fermé et légendaire. A 39 ans, Gaël Monfils a réalisé un exploit un exploit rare dans l’histoire du tennis. Alors qu’il pointe à la 68e place au dernier classement ATP, le Français, qui disputera sa dernière saison sur le circuit l’année prochaine, est devenu le 5e joueur à franchir la barre symbolique des 1.000 semaines passées dans le top 100 de la hiérarchie mondiale.

Avant lui, seulement quatre joueurs avaient réussi cette performance avec Roger Federer (n° 1 avec 1.165 semaines), André Agassi, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Gaël Monfils a fait son entrée dans le top 100 pour la première fois en mai 2005 et il n’est resté seulement que 52 semaines en dehors.

Mais sa place est menacée. Éloigné des courts depuis mi-septembre, et son abandon au 1er tour du tournoi de Chengdu, il va avoir beaucoup de points à défendre au mois de janvier après avoir remporté le tournoi d’Auckland et atteint les 8es de finale de l’Open d’Australie en début d’année. Et des contre-performances pourraient le voir sortir du top 100.