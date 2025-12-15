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NBA Cup 2025 : combien les vainqueurs entre les Spurs de San Antonio et les Knicks de New York vont-il toucher ?

La finale de la NBA Cup 2025 va opposer les Spurs de San Antonio aux Knicks de New York. La finale de la NBA Cup 2025 va opposer les Spurs de San Antonio aux Knicks de New York. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Emmenés par Victor Wembanyama, les Spurs de San Antonio affrontent, mardi soir, les Knicks de New York en finale de la NBA Cup à Las Vegas.

Un premier titre outre-Atlantique pour Victor Wembanyama ? Emmenés par le prodige français, les Spurs de San Antonio affrontent, mardi, les Knicks de New York en finale de la NBA Cup à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Et la franchise texane comptera notamment sur l’international tricolore pour succéder aux Bucks de Milwaukee au palmarès de la compétition.

Des primes en hausse

Blessé au mollet et éloigné des parquets pendant un mois, «Wemby» a fait un retour très remarqué contre Oklahoma City en demi-finale. En à peine vingt minutes de jeu, il a inscrit 22 points et compilé 9 rebonds, 2 passes, 2 contres ainsi qu’une interception pour infliger au Thunder, qui restait sur 16 succès d’affilée, seulement sa 2e défaite de la saison.

Mais pour les Spurs comme les Knicks, l’enjeu ne sera pas seulement sportif, mais également financier avec une très belle prime promise aux vainqueurs. Chaque joueur, mais aussi entraîneur, de l’équipe sacrée touchera la somme de 530.933 dollars, soit environ 450.000 euros. Les malheureux finalistes percevront, eux, chacun aux alentours de 180.000 euros.

Sur le même sujet San Antonio Spurs-New York Knicks, finale de la NBA Cup : à quelle heure et sur quelle chaine ? Lire

Et ces montants sont en augmentation par rapport à la saison dernière. Les Bucks avaient touché chacun près de 437.000 euros pour leur victoire en finale (97-81) contre 175.000 euros pour les joueurs d’Oklahoma City.

Les primes par joueur de la NBA Cup 2025

Vainqueur : 450.000 euros

Finale : 180.000 euros

Demi-finale : 90.000 euros

Quart de finale : 45.000 euros

BasketSportNBASpursNew York KnicksVictor WembanyamaPrimes

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