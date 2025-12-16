Tennis : Novak Djokovic va-t-il disputer l’Open d’Australie 2026 ?

A 38 ans, Novak Djokovic devrait faire sa rentrée mi-janvier au tournoi d’Adélaïde avant de se rendre à Melbourne pour disputer l’Open d’Australie (18 janvier-1er février).

Il repart pour une nouvelle saison. A 38 ans, Novak Djokovic, qui a renoncé aux Masters de Turin le mois dernier, fera sa rentrée mi-janvier en Australie. Alors qu’il avait joué à Brisbane l’année dernière, en étant éliminé en quarts de finale par Reilly Opelka, le Serbe disputera le tournoi d’Adélaïde (12-17 janvier) qu’il a remporté à deux reprises dans sa carrière (2007 et 2023).

Avec l’objectif de préparer l’Open d’Australie (18 janvier-1er février), dont la participation au premier Grand Chelem de la saison a été annoncée, ce mardi, par les organisateurs. A Melbourne, le numéro 4 mondial, battu en demi-finale par Alexander Zverev en janvier dernier, visera un 11e trophée et un 25e titre du Grand Chelem. Son premier depuis l’US Open en 2023. Depuis ce sacre, l'Italien Jannik Sinner et l'Espagnol Carlos Alcaraz se sont partagé à égalité les huit plus gros tournois.

En 2025, Novak Djokovic a triomphé à Genève en mai, puis à Athènes début novembre. Dans la capitale grecque, où il a renversé en finale l’Italien Lorenzo Musetti (4-6, 6-3, 7-5), il a décroché le 101e titre de sa carrière, devant seulement le 3e joueur à franchir la barre symbolique des 100 titres sur le circuit ATP après Jimmy Connors (109 titres) et Roger Federer (103 titres). Et en Australie, «Nole» va tenter de se rapprocher de l’Américain et du Suisse.