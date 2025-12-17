Tennis : pourquoi Carlos Alcaraz s’est-il séparé de son entraîneur historique ?

A quelques semaines du début de la prochaine saison de tennis, Carlos Alcaraz a mis soudainement un terme à sa collaboration longue de sept ans avec son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero.

La fin soudaine d’une aventure longue de sept ans. Carlos Alcaraz a annoncé, ce mercredi, la fin de sa collaboration avec son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero. Et le joueur espagnol a rendu hommage à son mentor dans un long message posté sur les réseaux sociaux, sans dévoiler les raisons de cette séparation qui serait d'ordre contractuelle. Les deux hommes ne seraient pas parvenus à trouver un accord sur les termes d'un nouveau contrat, selon plusieurs médias espagnols.

«Après plus de sept années passées ensemble, ‘Juanki’ et moi avons décidé de mettre un terme à notre aventure commune en tant qu’entraîneur et joueur. Merci d’avoir transformé des rêves d’enfant en réalité. Nous avons commencé ce chemin alors que je n’étais encore qu’un gamin, et pendant tout ce temps tu m’as accompagné dans un voyage incroyable, sur le terrain comme en dehors. Nous sommes parvenus au sommet, et j’ai toujours ressenti que si nos chemins sportifs devaient se séparer, cela devait se faire depuis là-haut. Depuis l’endroit pour lequel nous avons toujours travaillé et auquel nous avons toujours aspiré», a posté le numéro 1 mondial, qui a intégré l’académie de Juan Carlos Ferrero à l'âge de 15 ans (2018).

Avec le lauréat de Roland-Garros 2003 comme coach, Carlos Alcaraz a conquis six titres du Grand Chelem avec deux Roland-Garros, deux Wimbledon et autant d’US Open. Et en 2025, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec ses sacres à Roland-Garros mais aussi à l’US Open tout en décrochant six autres titres. «Tu m’as fait grandir en tant que sportif, mais surtout en tant que personne. Et une chose que je valorise énormément : j’ai pris plaisir à chaque étape du processus. C’est cela que je retiens, le chemin parcouru ensemble», a ajouté Carlos Alcaraz.

«Aujourd’hui est un jour difficile. De ceux où il est compliqué de trouver les mots justes. Dire au revoir n’est jamais facile, surtout lorsqu’il y a derrière tant d’expériences partagées. Nous avons beaucoup travaillé, grandi ensemble et vécu des moments inoubliables. Je tiens à te remercier pour le temps, la confiance, les enseignements. Aujourd’hui, un chapitre très important de ma vie se referme. Je le ferme avec de la nostalgie, mais aussi avec fierté et enthousiasme pour ce qui viendra ensuite», a écrit, de son côté, Juan Carlos Ferrero, qui aurait «aimé pouvoir continuer».

Mais le joueur de 22 ans en aurait décidé autrement. Et s'il n'a pas évoqué le nom de son prochain entraîneur, Carlos Alcaraz devrait poursuivre avec Samuel Lopez, qui l'accompagne depuis le début de l’année, en étant tourné vers «de nouvelles aventures et de nouveaux projets». Et le premier objectif de sa saison sera aucun doute l’Open d’Australie. Seul Grand Chelem qui manque encore à son palmarès.