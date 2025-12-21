Tirage au sort des 16es de finale de Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a lieu ce dimanche 21 décembre. Voici comment le suivre en direct.

Ils vont connaître leurs adversaires. Alors que les 32es de finale s’achèvent ce dimanche soir, le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France aura lieu aux alentours de 19h45 avant la dernière affiche opposant l’OL et Saint-Cyr Collonges.

Si le PSG, double tenant du titre, s’est qualifié sans difficulté, Brest a été surpris par Avranches vendredi soir. Le reste des rencontres se déroulent ce dimanche.

Programme TV

Tirage au sort 16es de finale

Coupe de France

Dimanche 21 décembre

19h sur beIN SPORTS 1, disponible via MyCanal