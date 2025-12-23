Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : voici le dernier classement Fifa de l’année avec l’équipe de France sur le podium

L'équipe de France occupe la 3e place du classement Fifa. L'équipe de France occupe la 3e place du classement Fifa. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

L’Espagne a terminé en tête du dernier classement Fifa de l’année devant l’Argentine, championne du monde en titre, et la France, qui occupe la 3e place du podium.

Aucun changement dans le top 10. Championne d’Europe en titre, l’Espagne a terminé en tête du dernier classement Fifa de l’année. Entraînée par Luis de la Fuente, La Roja devance l’Argentine, qui a été délogée de la première place au mois de septembre, et la France, toujours sur la 3e marche du podium.

L’Angleterre (4e) et le Brésil (5e) complètent le top 5 devant le Portugal (6e), les Pays-Bas (7e), la Belgique (8e), l’Allemagne (8e) et la Croatie (10e). Mais les Croates sont menacés par le Maroc (11e). Vainqueurs de la Coupe arabe au Qatar, les Lions de l’Atlas sont aux portes du Top 10. Et ils pourraient l’intégrer en fonction de leur parcours à la CAN 2025.

Karim Benzema a posé avec le tableau peint par Pablo Picasso.
Sur le même sujet Football : Karim Benzema s’offre un tableau de Pablo Picasso (photo) Lire

De son côté, l’Algérie a gagné une place pour pointer au 34e rang, alors que la plus grande progression est à mettre au crédit du Vietnam (107e) et de Singapour (148e), qui ont progressé trois places chacun.

FootballClassementFifaEspagneEquipe de France

À suivre aussi

Le club de Fleury avait pointé une irrégularité sur la licence de la recrue parisienne Florianne Jourde.
Football : pourquoi le PSG féminin a-t-il perdu trois matchs sur tapis vert ?
Football : combien le Maroc va-t-il toucher après sa victoire en Coupe arabe de la FIFA 2025 ?
Football : un international équatorien tué de plusieurs balles par des hommes à moto

Ailleurs sur le web

Dernières actualités