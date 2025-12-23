Football : voici le dernier classement Fifa de l’année avec l’équipe de France sur le podium

L’Espagne a terminé en tête du dernier classement Fifa de l’année devant l’Argentine, championne du monde en titre, et la France, qui occupe la 3e place du podium.

Aucun changement dans le top 10. Championne d’Europe en titre, l’Espagne a terminé en tête du dernier classement Fifa de l’année. Entraînée par Luis de la Fuente, La Roja devance l’Argentine, qui a été délogée de la première place au mois de septembre, et la France, toujours sur la 3e marche du podium.

L'Espagne🇪🇸 conserve sa couronne et finit l'année en beauté👑🔝



Ce qu'il faut retenir du dernier Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola, c'est ici👉https://t.co/i2bnydoqLfpic.twitter.com/KyisMedVPB — FIFA (Français) (@fifacom_fr) December 22, 2025

L’Angleterre (4e) et le Brésil (5e) complètent le top 5 devant le Portugal (6e), les Pays-Bas (7e), la Belgique (8e), l’Allemagne (8e) et la Croatie (10e). Mais les Croates sont menacés par le Maroc (11e). Vainqueurs de la Coupe arabe au Qatar, les Lions de l’Atlas sont aux portes du Top 10. Et ils pourraient l’intégrer en fonction de leur parcours à la CAN 2025.

De son côté, l’Algérie a gagné une place pour pointer au 34e rang, alors que la plus grande progression est à mettre au crédit du Vietnam (107e) et de Singapour (148e), qui ont progressé trois places chacun.