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JO 2026 : voici la composition de l’équipe de France pour le relais masculin de biathlon

Le relais masculin tricolore des JO 2026 sera emmené par Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot. Le relais masculin tricolore des JO 2026 sera emmené par Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot. [Gepa / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France de biathlon peut décrocher, ce mardi, sa 9e médaille des JO 2026 de Milan-Cortina à l’occasion du relais masculin.

En route vers un nouveau record ? L’équipe de France de biathlon peut décrocher, ce mardi, sa 9e médaille des JO 2026 de Milan-Cortina à l’occasion du relais masculin et offrir à la délégation tricolore un 16e podium historique aux Jeux olympiques d’hiver. Et pour parvenir à leur fin, les Bleus aligneront leurs quatre meilleurs éléments avec Eric Perrot, leader du classement général de la Coupe du monde et médaillé d’or sur le relais mixte puis l'individuel, Quentin Fillon Maillet, également champion olympique sur le relais mixte mais aussi sur le sprint, Emilien Jacquelin, en bronze sur la poursuite, et Fabien Claude, qui a été préféré à son frère Emilien et Oscar Lombardot. Une composition sans grande surprise.

Et le Vosgien devrait s’élancer en premier sur la piste d’Anterselva avant de passer le relais à Emilien Jacquelin, qui précédera Quentin Fillon Maillet, alors qu’Eric Perrot sera le dernier relayeur pour tenter de mener les Tricolores sur le podium. Et notamment sur la plus haute marche. D’autant qu’ils prendront le départ dans la peau des favoris avec les Norvégiens.

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Car cette saison, en Coupe du monde, les Bleus ont terminé à trois reprises à la 2e place derrière la Norvège mais ils ont remporté le dernier relais avant ces JO 2026 à Ruhpolding (Allemagne), mi-janvier, devant la Norvège et l'Allemagne. Un heureux présage ?

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