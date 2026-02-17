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JO 2026 : le programme complet du mardi 17 février

Les Bleus viseront une nouvelle médaille sur le relais masculin de biathlon des JO 2026. Les Bleus viseront une nouvelle médaille sur le relais masculin de biathlon des JO 2026. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Du curling, du ski acrobatique, du hockey sur glace, le relais masculin de biathlon, du patinage de vitesse ou encore du bobsleigh sont au programme, ce mardi 17 février, aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Curling

9h05 : Suisse-Suède (tour préliminaire hommes)

9h05 : Etats-Unis-Chine (tour préliminaire hommes)

9h05 : République tchèque-Allemagne (tour préliminaire hommes)

14h05 : Suède-Canada (tour préliminaire femmes)

14h05 : Italie-Japon (tour préliminaire femmes)

14h05 : Danemark-Etats-Unis (tour préliminaire femmes)

14h05 : Corée du Sud-Suisse (tour préliminaire femmes)

19h05 : Allemagne-Suisse (tour préliminaire hommes)

19h05 : Etats-Unis-Italie (tour préliminaire hommes)

19h05 : Canada-Grande-Bretagne (tour préliminaire hommes)

19h05 : Suède-Norvège (tour préliminaire hommes)

Combiné nordique

10h : gundersen GT/10 km (saut à ski)

13h45 : gundersen GT/10 km (ski de fond)

Ski acrobatique

10h45 : saut acrobatique femmes (qualification 1)

11h30 : saut acrobatique femmes (qualification 2)

13h30 : saut acrobatique hommes (qualification 1)

14h15 : saut acrobatique hommes (qualification 2)

19h30 : freeski big air hommes (manche finale 1)

19h53 : freeski big air hommes (manche finale 2)

20h17 : freeski big air hommes (manche finale 3)

Hockey sur glace

12h10 : France-Allemagne (tour de barrages hommes)

12h10 : Suisse-Italie (tour de barrages hommes)

16h40 : République tchèque-Danemark (tour de barrages hommes)

21h10 : Suède-Lettonie (tour de barrages hommes)

Snowboard

13h : snowboard slopestyle femmes (manche finale 1)

13h27 : snowboard slopestyle femmes (manche finale 2)

13h54 : snowboard slopestyle femmes (manche finale 3)

Biathlon

14h30 : relais 4x7,5 km (hommes)

Patinage de vitesse

14h30 : poursuite par équipes hommes (demi-finales)

14h52 : poursuite par équipes femmes (demi-finales)

15h24 : poursuite par équipes hommes (finale D)

15h30 : poursuite par équipes hommes (finale C)

15h43 : poursuite par équipes femmes (finale D)

15h49 : poursuite par équipes femmes (finale C)

16h22 : poursuite par équipes hommes (finale B)

16h28 : poursuite par équipes hommes (finale A)

16h41 : poursuite par équipes femmes (finale B)

16h47 : poursuite par équipes femmes (finale A)

Patinage artistique

18h45 : patinage individuel femmes (programme court)

Atle Lie McGrath a enfourché une porte lors de la 2e manche du slalom des JO 2026.
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Bobsleigh

19h : bob à deux hommes (manche 3)

21h05 : bob à deux hommes (manche 4)

JO 2026Sportprogrammebiathlonbobsleigh

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