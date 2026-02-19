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JO 2026 : le programme complet du jeudi 19 février

Du patinage de vitesse est au programme ce jeudi 19 février Du patinage de vitesse est au programme ce jeudi 19 février. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Du curling, du ski alpinisme, du ski acrobatique, du hockey sur glace ou encore du patinage artistique sont au programme, ce jeudi 19 février, aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Curling

9h05 : Suède-république tchèque (tour préliminaire hommes)

9h05 : Italie-Suisse (tour préliminaire hommes)

9h05 : Chine-Allemagne (tour préliminaire hommes)

9h05 : Norvège-Canada (tour préliminaire hommes)

14h05 : Suisse-Etats-Unis (tour préliminaire femmes)

14h05 : Canada-Corée du Sud (tour préliminaire femmes)

14h05 : Japon-Chine (tour préliminaire femmes)

14h05 : Grande-Bretagne-Italie

19h05 : demi-finales hommes

19h05 : demi-finales hommes

Ski alpinisme

9h50 : sprint femmes (séries)

10h30 : sprint hommes (séries)

12h55 : sprint femmes (demi-finales)

13h25 : sprint hommes (demi-finales)

13h55 : sprint femmes (finale)

14h15 : sprint hommes (finale)

Combiné nordique

10h : sprint par équipes (saut)

14h : sprint par équipes (ski de fond)

Ski acrobatique

10h30 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 1)

11h : saut acrobatique hommes (qualification 1)

11h27 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 2)

11h45 : saut acrobatique hommes (qualification 2)

14h : saut acrobatique hommes (finale 1)

15h : saut acrobatique hommes (finale 2)

19h30 : freeski halfpipe femmes (qualifications, manche 1)

20h27 : freeski halfpipe femmes (qualifications, manche 2)

Hockey sur glace

14h40 : Suisse-Suède (médaille de bronze, femmes)

19h10 : Etats-Unis-Canada (finale femmes)

Patinage de vitesse

16h30 : 1.500 m hommes

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Patinage artistique

19h : patinage individuel femmes (programme libre)

JO 2026SportprogrammeHockey sur glacecurling

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