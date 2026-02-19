JO 2026 : le programme complet du jeudi 19 février

Du curling, du ski alpinisme, du ski acrobatique, du hockey sur glace ou encore du patinage artistique sont au programme, ce jeudi 19 février, aux JO 2026 de Milan-Cortina.
Curling
9h05 : Suède-république tchèque (tour préliminaire hommes)
9h05 : Italie-Suisse (tour préliminaire hommes)
9h05 : Chine-Allemagne (tour préliminaire hommes)
9h05 : Norvège-Canada (tour préliminaire hommes)
14h05 : Suisse-Etats-Unis (tour préliminaire femmes)
14h05 : Canada-Corée du Sud (tour préliminaire femmes)
14h05 : Japon-Chine (tour préliminaire femmes)
14h05 : Grande-Bretagne-Italie
19h05 : demi-finales hommes
19h05 : demi-finales hommes
Ski alpinisme
9h50 : sprint femmes (séries)
10h30 : sprint hommes (séries)
12h55 : sprint femmes (demi-finales)
13h25 : sprint hommes (demi-finales)
13h55 : sprint femmes (finale)
14h15 : sprint hommes (finale)
Combiné nordique
10h : sprint par équipes (saut)
14h : sprint par équipes (ski de fond)
Ski acrobatique
10h30 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 1)
11h : saut acrobatique hommes (qualification 1)
11h27 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 2)
11h45 : saut acrobatique hommes (qualification 2)
14h : saut acrobatique hommes (finale 1)
15h : saut acrobatique hommes (finale 2)
19h30 : freeski halfpipe femmes (qualifications, manche 1)
20h27 : freeski halfpipe femmes (qualifications, manche 2)
Hockey sur glace
14h40 : Suisse-Suède (médaille de bronze, femmes)
19h10 : Etats-Unis-Canada (finale femmes)
Patinage de vitesse
16h30 : 1.500 m hommes
Patinage artistique
19h : patinage individuel femmes (programme libre)