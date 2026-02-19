JO 2026 : une journaliste australienne s’excuse après être apparue alcoolisée à l’antenne

Une journaliste australienne de la chaîne Channel Nine a présenté ses excuses, ce jeudi, pour être apparue alcoolisée à l’antenne lors d’une retransmission des JO 2026 de Milan-Cortina.

Son attitude a interpellé les téléspectateurs. Présente en Italie pour les JO 2026 de Milan-Cortina, une journaliste australienne de la chaîne Channel Nine a présenté ses excuses, ce jeudi, pour être apparue alcoolisée à l’antenne. Lors d’une retransmission depuis les Alpes italiennes, Danika Mason a bafouillé et buté sur plusieurs mots, tout en tenant des propos décousus. Elle est notamment passée du prix du café en Italie aux iguanes aux Etats-Unis, laissant ses collègues en studio pour le moins incrédules.

«Je veux prendre un instant, si c’est possible, pour m’excuser. (…) Je suis un peu embarrassée. J’ai totalement mal évalué la situation», a déclaré, à la fin d’une intervention, la journaliste, qui a reconnu avoir pris «un verre». «Je n’aurais pas dû prendre un verre, surtout dans ces conditions : il fait froid, nous sommes en altitude, et le fait de ne pas avoir dîné n’a probablement pas aidé non plus», a ajouté Danika Mason, qui est une journaliste de renom dans son pays. «Mais je veux assumer toutes mes responsabilités», a-t-elle précisé.

Quelques jours plus tôt, elle avait déjà fait parler d’elle en se rendant dans un bar fréquenté par les fans venus assister aux JO et partageant des moments conviviaux avec eux. Malgré tout, elle a obtenu l’indulgence du présentateur Karl Stefanovic, très en vogue en Australie. «Ne t’inquiète pas. Passons à autre chose. Tu es une légende», lui a-t-il confié.