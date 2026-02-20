JO 2026 : le programme complet du vendredi 20 février

Du ski acrobatique, du curling, les demi-finales du tournoi masculin de hockey sur glace et la mass start hommes de biathlon sont au programme, ce vendredi, aux JO 2026 de Milan-Cortina.
Ski acrobatique
10h : ski cross femmes (classement)
10h30 : saut acrobatique hommes (qualification 1)
10h30 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 1)
11h15 : saut acrobatique hommes (qualification 2)
11h27 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 2)
12h : ski cross femmes (8e de finale)
12h35 : ski cross femmes (quarts de finale)
12h54 : ski cross femmes (demi-finales)
13h10 : ski cross femmes (petite finale)
13h15 : ski cross femmes (finale)
13h30 : saut acrobatique hommes (finale 1)
14h30 : saut acrobatique hommes (finale 2)
19h30 : freeski halfpipe hommes (manche finale 1)
19h59 : freeski halfpipe hommes (manche finale 2)
20h28 : freeski halfpipe hommes (manche finale 3)
Curling
14h05 : demi-finales femmes
14h05 : demi-finales femmes
19h05 : match médaille de bronze hommes
Biathlon
14h15 : mass start hommes
Patinage de vitesse
16h30 : 1.500 m femmes
Hockey sur glace
16h40 : Canada-Finlande (demi-finales hommes)
21h10 : Etats-Unis-Slovaquie (demi-finales hommes)
Bobsleigh
18h : bob à deux femmes (manche 1)
19h50 : bob à deux femmes (manche 2)
Short track
20h15 : 1.500 m femmes (quarts de finale)
21h02 : 1.500 m femmes (demi-finales)
21h18 : relais 5.000 m hommes (finale B)
21h30 : relais 5.000 m hommes (finale A)
22h : 1.500 m femmes (finale B)
22h07 : 1.500 m femmes (finale A)