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JO 2026 : le programme complet du vendredi 20 février

Quentin Fillon Maillet sera en quête d'une nouvelle médaille sur la mass start hommes de biathlon des JO 2026. Quentin Fillon Maillet sera en quête d'une nouvelle médaille sur la mass start hommes de biathlon des JO 2026. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Du ski acrobatique, du curling, les demi-finales du tournoi masculin de hockey sur glace et la mass start hommes de biathlon sont au programme, ce vendredi, aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Ski acrobatique

10h : ski cross femmes (classement)

10h30 : saut acrobatique hommes (qualification 1)

10h30 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 1)

11h15 : saut acrobatique hommes (qualification 2)

11h27 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 2)

12h : ski cross femmes (8e de finale)

12h35 : ski cross femmes (quarts de finale)

12h54 : ski cross femmes (demi-finales)

13h10 : ski cross femmes (petite finale)

13h15 : ski cross femmes (finale)

13h30 : saut acrobatique hommes (finale 1)

14h30 : saut acrobatique hommes (finale 2)

19h30 : freeski halfpipe hommes (manche finale 1)

19h59 : freeski halfpipe hommes (manche finale 2)

20h28 : freeski halfpipe hommes (manche finale 3)

Curling

14h05 : demi-finales femmes

14h05 : demi-finales femmes

19h05 : match médaille de bronze hommes

Biathlon

14h15 : mass start hommes

Patinage de vitesse

16h30 : 1.500 m femmes

Hockey sur glace

16h40 : Canada-Finlande (demi-finales hommes)

21h10 : Etats-Unis-Slovaquie (demi-finales hommes)

Bobsleigh

18h : bob à deux femmes (manche 1)

19h50 : bob à deux femmes (manche 2)

La Norvège a terminé en tête du classement des médailles.
Sur le même sujet JO 2026 : le tableau complet des médailles Lire

Short track

20h15 : 1.500 m femmes (quarts de finale)

21h02 : 1.500 m femmes (demi-finales)

21h18 : relais 5.000 m hommes (finale B)

21h30 : relais 5.000 m hommes (finale A)

22h : 1.500 m femmes (finale B)

22h07 : 1.500 m femmes (finale A)

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