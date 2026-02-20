JO 2026 : le programme complet du vendredi 20 février

Du ski acrobatique, du curling, les demi-finales du tournoi masculin de hockey sur glace et la mass start hommes de biathlon sont au programme, ce vendredi, aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Ski acrobatique

10h : ski cross femmes (classement)

10h30 : saut acrobatique hommes (qualification 1)

10h30 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 1)

11h15 : saut acrobatique hommes (qualification 2)

11h27 : freeski halfpipe hommes (qualifications, manche 2)

12h : ski cross femmes (8e de finale)

12h35 : ski cross femmes (quarts de finale)

12h54 : ski cross femmes (demi-finales)

13h10 : ski cross femmes (petite finale)

13h15 : ski cross femmes (finale)

13h30 : saut acrobatique hommes (finale 1)

14h30 : saut acrobatique hommes (finale 2)

19h30 : freeski halfpipe hommes (manche finale 1)

19h59 : freeski halfpipe hommes (manche finale 2)

20h28 : freeski halfpipe hommes (manche finale 3)

Curling

14h05 : demi-finales femmes

14h05 : demi-finales femmes

19h05 : match médaille de bronze hommes

Biathlon

14h15 : mass start hommes

Patinage de vitesse

16h30 : 1.500 m femmes

Hockey sur glace

16h40 : Canada-Finlande (demi-finales hommes)

21h10 : Etats-Unis-Slovaquie (demi-finales hommes)

Bobsleigh

18h : bob à deux femmes (manche 1)

19h50 : bob à deux femmes (manche 2)

Short track

20h15 : 1.500 m femmes (quarts de finale)

21h02 : 1.500 m femmes (demi-finales)

21h18 : relais 5.000 m hommes (finale B)

21h30 : relais 5.000 m hommes (finale A)

22h : 1.500 m femmes (finale B)

22h07 : 1.500 m femmes (finale A)