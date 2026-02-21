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JO 2026 : comment le Norvégien Johannes Klaebo est-il entré dans l’histoire des Jeux olympiques ?

Johannes Klaebo s’offre son onzième titre en trois participations aux Jeux olympiques d'hiver. [REUTERS/Stephanie Lecocq]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le Norvégien Johannes Klaebo a remporté son sixième titre olympique en six courses lors des ces JO 2026 de Milan Cortina en s’imposant sur la mass-start du ski de fond, ce samedi à Val di Fiemme.

Il est définitivement entré dans l’histoire. Le Norvégien Johannes Klaebo a décroché la médaille d'or du 50 kilomètres classique des JO 2026 de Milan Cortina samedi et réalisé un exploit historique en s'imposant dans les six courses de ski de fond au programme de ces Jeux.

A 29 ans, Klaebo s’offre son onzième titre en trois participations aux Jeux olympiques d'hiver (2018, 2022 et 2026) en remportant cette ultime épreuve de ski de fond devant ses compatriotes Martin Nyenget, en argent, et Emil Iversen, en bronze.

le meilleur fondeur de tous les temps

Klaebo a donc réédité l'exploit exceptionnel réalisé lors des Mondiaux l'an passé chez lui à Trondheim où il s'était déjà paré des six médailles d'or. Rares sont les athlètes à avoir réussi le Grand Chelem aux Jeux d'hiver.

Le patineur de vitesse américain Eric Heiden l'avait fait en 1980 à Lake Placid (Etats-Unis) en glanant les cinq épreuves individuelles au programme (500 m, 1.000 m, 1.500 m, 5.000 m et 10.000 m). Le «roi» du biathlon, le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen, avait lui aussi réussi cette prouesse en 2002 à Salt Lake City en s'imposant dans quatre courses, dont un relais par équipes.

Klaebo, lui, en a gagné six (quatre individuelles et deux par équipes) et prouvé qu'il était bel et bien le meilleur fondeur de tous les temps.

Sur le même sujet JO 2026 : qui sont les athlètes les plus titrés de l'histoire Jeux olympiques d'hiver ? Lire

En l'absence de son rival russe Alexander Bolshunov, non autorisé à participer aux JO sous bannière neutre, l'insatiable scandinave aura battu le record de titres des Jeux d'hiver (8 médailles). Il est aussi devenu le deuxième athlète le plus sacré des JO, été et hiver confondus, derrière le nageur américain Michael Phelps, lauréat de 23 médailles d'or de 2004 à 2016. 

ski de fondJO 2026Johannes Klaebo

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