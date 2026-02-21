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JO 2026 : Lou Jeanmonnot et Mathis Desloges nommés porte-drapeaux pour la cérémonie de clôture

La biathlète a remporté quatre médailles dans ces JO 2026. [REUTERS/Eloisa Lopez]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La biathlète Lou Jeanmonnot et le skieur de fond Mathis Desloges ont été désignés les porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des JO 2026 dimanche.

La délégation sera bien représentée. Lou Jeanmonnot et Mathis Desloges seront les porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des JO 2026 de Milan Cortina dimanche à Vérone, a annoncé samedi le Comité olympique français.

Agée de 27 ans, la biathlète a remporté quatre médailles (l'or en relais mixte et en relais féminin, l'argent en individuel, le bronze en sprint). «Je l'ai appris 30 secondes avant la Marseillaise d'Océane. J'étais déjà un peu en train de pleurer, je n'ai pas arrêté à ce moment-là, a-t-elle expliqué. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis honorée que ça soit avec Mathis parce que j'ai trouvé ses Jeux vraiment incroyables. J'espère que ce moment sera fou, qu'il sera beau.»

«C'est un immense honneur»

De son côté, le fondeur (23 ans) a disputé ses premiers JO et décroché trois médailles d'argent (skiathlon, 10 km et relais). «C'est un immense honneur, j'y allais dans l'objectif de ramener des médailles mais dans une position de novice, a-t-il confié. C'est sûr que trois médailles d'argent et maintenant porte-drapeau de la cérémonie de clôture, c'est assez fou et un immense honneur pour tout le ski de fond français.»

La cérémonie aura lieu à partir de 20h30 dans les arènes de Vérone et verra, entre autres, la passation du drapeau entre l'Italie et la France, qui organisera la prochaine édition des Jeux d'hiver, en 2030 dans les Alpes.

La Norvège a terminé en tête du classement des médailles.
Sur le même sujet JO 2026 : le tableau complet des médailles Lire

Contrairement à la cérémonie d'ouverture, où Clément Noël (ski alpin) et Chloé Trespeuch (snowbard) étaient porte-drapeaux, qui s'était déroulé sur quatre sites différents (dans le stade de San Siro à Milan, à Livigno, à Cortina et à Predazzo), la cérémonie de clôture se déroulera sur un seul site.

JO 2026Lou Jeanmonnot

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