JO 2026 : venue de Donald Trump, artistes attendus, programme... Qu'attendre de la cérémonie de clôture ce dimanche ?

La cérémonie de clôture des JO 2026 de Milan-Cortina se déroulera ce dimanche 22 février 2026. Voici tout ce qu’il faut savoir de cet événement.

Où et quand a lieu la cérémonie de clôture ?

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina vont se tenir ce dimanche 22 février à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de clôture à partir de 20h. Après le stade San Siro de Milan pour l’ouverture, place à l’arène olympique de Vérone, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. A noter quelle sera également le théâtre de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques 2026, le 6 mars.

Le programme

Lors de cette soirée qui mettra à l’honneur la culture italienne de l’opéra, du sport, de l’athlétisme notamment, le thème sera la durabilité de la planète, comme l’a indiqué la directrice artistique Stefania Opipari au comité d’organisation des Jeux olympiques.

Une parade des athlètes aura évidemment lieu comme toujours. La délégation de la Grèce ouvrira la marche, en tant que pays fondateur des Jeux olympiques, suivie de l’Italie, pays organisateur.

La flamme olympique, allumée sur deux vasques à Milan et à Cortina, sera éteinte. Enfin, il y aura le passage du drapeau olympique du maire de Milan à ceux des villes françaises qui accueilleront les JO 2030.

Les artistes présents

S’il n’y aura pas de Mariah Carey cette fois-ci, la cérémonie à l’œuvre le danseur Roberto Bolle et le chanteur Achille Lauro, ainsi que le DJ Gabry Ponte et l’actrice locale Benedetta Porcaroli.

Sur quelle chaîne ?

La cérémonie de clôture sera à suivre sur Eurosport et France 2.