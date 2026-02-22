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«Une immense partie de ma vie» : la star Eileen Gu annonce en larmes la disparition de sa grand-mère, décédée après sa médaille d’or aux JO 2026

Eileen Gu a remporté deux médailles d'argent et une en or aux JO 2026 de Milan-Cortina. Eileen Gu a remporté deux médailles d'argent et une en or aux JO 2026 de Milan-Cortina. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le

Dans la foulée de sa médaille d’or en half-pipe, ce dimanche, aux JO 2026 de Milan-Cortina, la star chinoise Eileen Gu a appris le décès de sa grand-mère.

Son bonheur a laissé place à la tristesse. Après l’argent en slopestyle et en Big Air, Eileen Gu (22 ans) a achevé, ce dimanche 22 février, les JO 2026 de Milan-Cortina en décrochant la médaille d’or en half-pipe. Mais la superstar chinoise n’a pas pu pleinement profiter de son 3e sacre olympique, après les deux remportés à Pékin en 2022. Car dans la foulée de son titre, la skieuse acrobatique féminine la plus médaillée de tous les temps (6 médailles) a appris le décès de sa grand-mère, dont elle était très proche.

Et c’est en larmes qu’elle s’est présentée en conférence de presse. «La raison pour laquelle j’étais en retard, c’est que je viens d’apprendre que ma grand-mère est décédée. Elle a été une immense partie de ma vie en grandissant, quelqu’un que j’admirais profondément. C’était une femme tellement forte. Elle m’a tellement inspirée», a-t-elle confié.

La Norvège a terminé en tête du classement des médailles.
Sur le même sujet JO 2026 : le tableau complet des médailles Lire

Avant de se rendre en Italie, Eileen Gu, native de San Francisco, avait rendu visite à sa grand-mère, qui était souffrante. «La dernière fois que je l’ai vue, avant les Jeux olympiques, elle était très malade. Je savais donc que c’était une possibilité. Je ne lui ai pas promis de gagner mais je lui ai promis d’être courageuse, comme elle l’a été. (…) J’espère l’avoir rendue fière», a-t-elle déclaré. Et il y a peu de doutes au regard de ses performances.

JO 2026SportDécès

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