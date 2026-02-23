Football : la nouvelle coupe de cheveux très colorée d’Antoine Griezmann (photo)

A la veille du barrage retour de Ligue des champions contre le Club Bruges, Antoine Griezmann s’est présenté, ce lundi, à l’entraînement de l’Atlético Madrid avec une nouvelle coupe de cheveux très colorée.

Nouveau changement de look pour Antoine Griezmann. Habitué à changer régulièrement de style capillaire, Antoine Griezmann s’est présenté, ce lundi, à l’entraînement de l’Atlético Madrid avec une nouvelle coupe de cheveux très colorée. Au milieu de ses coéquipiers, l’attaquant français n’est pas passé inaperçu avec une coloration bleu-argent.

Et l’ancien international tricolore, très en vue lors des dernières sorties des Colchoneros, pourrait étrenner cette toute nouvelle teinture, ce mardi, lors de la réception du Club Bruges au Metropolitano en barrages retour de la Ligue des champions.

Entre le club madrilène et la formation belge, tout reste à faire. Alors que les hommes de Diego Simeone menaient de deux buts à la pause au match aller (0-2), ils ont été rejoints en moins d’un quart d’heure au retour des vestiaires. Et s’ils ont repris l’avantage à dix minutes du coup de sifflet final, Bruges a arraché l’égalisation dans les derniers instants de la partie (3-3). De quoi promettre un match retour pour le moins indécis.