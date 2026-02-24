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Football : quel club de MLS Antoine Griezmann pourrait-il rejoindre dans les prochaines semaines ?

Antoine Griezmann serait en négociations avec le Orlando City Soccer Club. Antoine Griezmann serait en négociations avec le Orlando City Soccer Club. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2027, l’attaquant français Antoine Griezmann serait en négociations avec un club de MLS qu’il pourrait rejoindre avant la fin du mois de mars.

Va-t-il céder aux sirènes américaines ? Sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2027, Antoine Griezmann (34 ans) serait entré en discussions avec un club de Major League Soccer. Il s’agit du Orlando City Soccer Club, qui détient les «droits de découverte» de l’attaquant français, un mécanisme du Championnat nord-américain qui donne la priorité à une équipe pour un transfert, a indiqué une source proche des négociations à l’AFP.

«Des échanges ont bien lieu» entre les deux parties, a indiqué une autre source proche du champion du monde 2018. «Mais rien n’est encore défini», a ajouté cette même source précisant qu’Antoine Griezmann «est en milieu de saison avec de belles échéances» avec le club espagnol dont il est le meilleur buteur de l’histoire (210 buts). 

Et alors que le mercato est ouvert en MLS jusqu’au 26 mars, avant une deuxième fenêtre entre le 13 juillet et le 2 septembre, Antoine Griezmann n’a jamais caché sa volonté d’évoluer aux Etats-Unis, lui qui est un grand passionné des sports américains.

Antoine Griezmann pourrait étrenner sa nouvelle teinture lors du barrage retour de Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et le Club Bruges.
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La balle est désormais dans son camps et le natif de Mâcon, auteur de 12 buts en 35 rencontres avec les Colchoneros cette saison, a un mois pour prendre sa décision entre finir l’exercice avec l’Atlético Madrid ou traverser l’Atlantique sans attendre la fin de la saison.

FootballMLSAntoine GriezmannTransfertsAtletico Madrid

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