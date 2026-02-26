Football : un an de prison requis contre un supporter espagnol auteur de gestes racistes envers Kylian Mbappé

Un an de prison et près de 3.000 euros d’amende ont été requis, ce jeudi, contre un supporter d’Oviedo pour son comportement raciste envers Kylian Mbappé en août dernier.

Il risque de se retrouver derrière les barreaux. Le parquet des Asturies a requis, ce jeudi, un an d’emprisonnement et une amende de 2.880 euros à l’encontre d’un supporter du club d'Oviedo pour son comportement raciste envers Kylian Mbappé.

Alors qu’il risquait trois ans de prison et une amende qui pouvait atteindre 650.000 euros, l’individu a bénéficié d’une circonstance atténuante reconnue par le parquet puisqu’il était alcoolisé au moment des faits.

Un comportement capturé par les caméras de télévision

Ces derniers ont eu lieu, le 24 août dernier, lors du déplacement du Real Madrid sur la pelouse d’Oviedo pour le compte de la 2e journée du championnat d’Espagne. Après un but de l’attaquant français, l’accusé a notamment imité un singe. Un comportement capturé par les caméras et diffusé à la télévision, permettant son identification et son placement en garde à vue au début du mois de septembre.

«Lorsque le joueur de l’équipe visiteuse, de peau noire, a marqué un but contre l’équipe locale, l’accusé, agissant avec un mépris évident à l’égard de la couleur de peau du joueur, a proféré à son encontre des cris et mimé des gestes de dénigrement de caractère raciste à son égard, clairement audibles et perceptibles par les différents spectateurs du stade», a relaté le parquet. Avant de préciser. «Ces manifestations de mépris ont consisté à simuler les gestes que font les primates et à reproduire en criant les sons ‘ouh, ouh, ouh’, onomatopée qui imite le son émis par les singes».

Si c’était la première fois que Kylian Mbappé était victime ce type de comportement depuis son arrivée au Real Madrid, les matchs de la Liga sont régulièrement le théâtre de manifestations racistes touchant fréquemment son coéquipier Vinicius Jr. Ce fut le cas également, la semaine passée, lors du barrage aller de la Ligue des champions contre Benfica. Plusieurs joueurs du club madrilène ont accusé Gianluca Prestianni d’avoir traité le Brésilien de «singe».

Le joueur argentin a nié avoir tenu ces propos, mais il a été suspendu temporairement par l’UEFA en attendant les conclusions de l'enquête par un inspecteur spécialiste des questions d'éthique et de discipline.