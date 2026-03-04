Football : flashé à 39 km/h sur le terrain, voici l’attaquant le plus rapide d’Europe

Dimanche dernier, un attaquant du club belge du RCK Genk a inscrit un but face à la Gantoise après une course flashée à 39 km/h, selon des données GPS.

Plus rapide que Kylian Mbappé. Dimanche, lors de la victoire de Genk contre La Gantoise (3-0) à domicile lors de la 27e journée du Championnat belge, l’attaquant nigérian Yira Sor a signé un but après une course de plus de 70 mètres où il a été flashé à 37,7 km/h en suivi optique et même à 39,2 km/h selon des donnés GPS.

Il s’agit ainsi de la vitesse la plus élevée enregistrée sur un terrain de football en Europe depuis deux saisons.

Il fait ainsi mieux que le Danois William Osula (36,9 km/h, Newcastle), le Français Kylian Mbappé (35,8 km/h, Real Madrid) et le Norvégien Erling Haaland (35,5 km/h, Manchester City).

Evidemment le club belge n’a pas tardé à partager une vidéo en qualifiant son joueur «de plus rapide d’Europe».