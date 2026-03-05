Jeux paralympiques 2026 : disciplines, Français, TV… Tout savoir sur les JOP de Milan-Cortina

Les Jeux paralympiques 2026 de Milan Cortina ont lieu officiellement du vendredi 6 au dimanche 15 mars. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les épreuves ont déjà commencé

Quinze jours après les Jeux olympiques de Milan Cortina, place aux Jeux paralympiques qui s’ouvrent ce vendredi 6 mars. Et comme les JO, certaines disciplines JOP ont commencé deux jours avant la cérémonie d’ouverture avec notamment du para ski alpin et du curling fauteuil.

6 disciplines, 79 épreuves

Comme à Pékin en 2022, Milan Cortina 2026 verra les athlètes s’affronter sur 6 disciplines (para ski alpin, para ski de fond, parabiathlon, para snowboard, parahockey sur glace et curling fauteuil) pour un total de 79 épreuves. Le programme complet est à découvrir ici.

Où se déroulent les compétitions ?

La cérémonie d’ouverture aura lieu dans les arènes de Vérone ce vendredi 6 mars. Pour les épreuves, il y a trois sites. Le parahockey sur glace à Milan. Le paraski de fond et le parabiathlon à Tesero. Enfin, le paraski alpin, le parasnowboard, le curling fauteuil et la cérémonie de clôture le 15 mars seront à Cortina d’Ampezzo.

Combien de Français en lice ?

Cette année, le Comité paralympique et sportif français a sélectionné 13 athlètes, pour une délégation sportive de 17 personnes, en comptant les guides pour les athlètes déficients visuels. En 2018, les 12 Français avaient remporté 20 médailles. En 2022, ils étaient 19 et avaient glané 12 médailles. La liste des athlètes est à retrouver ici.

Les Russes et Biélorusses autorisés

Si lors des Jeux olympiques, les athlètes russes et biélorusses étaient présents sous bannière neutre, le Comité international paralympique a autorisé leur participation sous leur drapeau. Plusieurs pays, comme l'Ukraine, la République tchèque ou les Pays-Bas, ont décidé de boycotter la cérémonie.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les JOP 2026 sont à suivre sur France 2 et France 3 du 4 au 15 mars.