«Je suis déçu et triste» : l'amertume de Neymar, non retenu par Carlo Ancelotti avec l’équipe du Brésil

Neymar n’a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour les deux prochains matchs de préparation de l’équipe du Brésil contre la France (27 mars) et la Croatie (1er avril).

La Coupe du monde 2026 s’éloigne pour lui. S’il avait été pré-sélectionné, Neymar (34 ans) n’a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour les deux prochains matchs de préparation de l’équipe du Brésil contre la France (27 mars) puis la Croatie (1er avril). Au contraire d’Endrick, rappelé après un an d’absence pour pallier la blessure de Rodrygo. Une très grande déception pour l’ancien joueur de Barcelone et du PSG, qui n’a plus porté le maillot de la Seleçao depuis octobre 2023 et une grave blessure au genou.

«Pour la liste finale, c'est une autre histoire»

«Je prends la parole car je ne peux pas laisser cela sans réponse. Évidemment, je suis déçu et triste de ne pas avoir été sélectionné», a indiqué l’international brésilien. Mais si son absence dans cette dernière liste avant le Mondial réduit ses chances de participer à la compétition l’été prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, il garde espoir.

«Mais je reste concentré, jour après jour, entraînement après entraînement, match après match. Nous atteindrons notre objectif. Le rêve continue», a ajouté Neymar, qui n’a plus que deux mois pour convaincre le coach italien de l’emmener. Et l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas fermé la porte au meilleur buteur de l’histoire de l’équipe du Brésil (79 buts) s’il retrouve la pleine possession de ses moyens.

«Je ne l’ai pas appelé parce qu’il n’est pas à 100 %, mais pour la liste finale, c’est une autre histoire», a confié Carlo Ancelotti. Le compte à rebours est lancé pour Neymar.