Equipe de France : la dernière liste avant la Coupe du monde 2026 avec Kylian Mbappé mais sans Lucas Chevalier ?

Ce jeudi, Didier Deschamps va dévoiler la première liste de l’année de l’équipe de France mais aussi la dernière avant celle pour la Coupe du monde de cet été.

On va en savoir plus. A moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Didier Deschamps va donner ce jeudi sa liste pour la tournée de l'équipe de France aux États-Unis, qui sera l'occasion d'une dernière revue d'effectif avant de donner les noms des heureux élus fin mai pour le Mondial.

Kylian Mbappé, de retour mardi sur le terrain en Ligue des champions lors de la victoire du Real Madrid contre Manchester City après une entorse au genou gauche qui l'a tenue éloigné des terrains près d'un mois, devrait être présent. Reste à savoir s’il jouera. Il passera en tout cas un deuxième test d'ampleur dimanche lors du derby madrilène contre l'Atlético en Liga.

Un nouveau gardien appelé ?

Si en attaque et au milieu de terrain, le sélectionneur n’a pas de nœuds au cerveau à se faire, c’est plus compliqué en défense. Et surtout sur les côtés. A droite, le titulaire Jules Koundé sera absent sur blessure (ischio-jambier). De quoi offrir du temps de jeu à Malo Gusto et une chance à Pierre Kalulu. A gauche, le duo Lucas Digne-Théo Hernandez étant à la peine en club, le patron des Bleus pourrait être tenté par d'ultimes essais comme Mathieu Udol.

Dans les buts, si Mike Maignan est toujours le n°1, Lucas Chevalier, qui a perdu sa place de titulaire au PSG au profit du Russe Matvey Safonov, voit son statut de n°2 menacé. «DD» va-t-il appeler un nouveau portier ? Les noms de Jean Butez (Côme) et Robin Risser (Lens), sont évoqués.

Pour rappel, les vice-champions du monde affronteront deux nations sud-américaines, les quintuples champions du monde brésiliens (le 26 à Foxborough dans le Massachusetts) et la Colombie (le 29 à Landover dans le Maryland).