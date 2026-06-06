Roland-Garros 2026 : la surprise Maja Chwalinska ou la prodige Mirra Andreeva pour un premier sacre hors normes

La sensation polonaise Maja Chwalinska, 114e mondiale, défie ce samedi en finale de Roland-Garros la numéro 8 mondiale Mirra Andreeva pour un premier sacre Porte d'Auteuil. Un duel improbable, une finale historique.

Personne n'avait osé rêver si grand en partant des qualifications. Il y a trois semaines, Maja Chwalinska cherchait à financer quelques nuits d'hôtel supplémentaires à Paris. Ce samedi, la Polonaise de 24 ans foulera le court Philippe-Chatrier pour disputer la finale de Roland-Garros. Rien que ça.

En face, Mirra Andreeva, 19 ans, prodige sibérienne classée 8e mondiale, qui n'attend plus que ce moment depuis son adolescence. Deux trajectoires radicalement opposées, une seule coupe Suzanne-Lenglen à soulever.

Deux destinées

Son histoire aurait pu s'arrêter bien avant la porte d'Auteuil. Entre 2019 et 2021, Chwalinska a failli tout plaquer, engloutie dans une dépression qui menaçait de refermer définitivement la porte du tennis. Elle l'a rouverte, obstinément, jusqu'à cette quinzaine hallucinante, trois tours de qualifications, six victoires dans le tableau principal, neuf matchs au total pour se hisser là où personne ne l'attendait.

«Je suis dans une bulle. Je ne sais pas ce qu'il se passe», a-t-elle soufflé après sa demi-finale contre Diana Shnaider. «Après le tournoi, j'aurai le temps de digérer, d'expirer, d'inspirer». Pour trouver un précédent, il faut traverser l'Atlantique et remonter cinq ans en arrière.

L’UNE DES HISTOIRES LES PLUS FOLLES DE #ROLANDGARROS



114e mondiale, Maja Chwalinska 🇵🇱 devient la deuxième joueuse à atteindre une finale en Grand Chelem en sortant des qualifications après Emma Raducanu à l’US Open 2021.



ET SI ELLE LE FAISAIT ? 😳 pic.twitter.com/gpOtd2e04Z — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 4, 2026

En 2021, à l'US Open, Emma Raducanu avait réalisé l'impensable : issue des qualifications, la Britannique avait non seulement atteint la finale, mais l'avait remportée face à la Canadienne Leylah Fernandez, dans un duel inédit opposant deux adolescentes de 18 ans. Chwalinska marche sur ses traces, avec, samedi, la possibilité de faire encore mieux.

En face, Andreeva n'a jamais eu besoin de chercher son chemin : il semblait tracé d'avance. Demi-finaliste à Roland-Garros dès 2024, lauréate des WTA 1000 de Dubaï et d'Indian Wells en 2025, la Sibérienne a gravi les échelons avec la régularité d'une métronome. Gagner un Majeur, dit-elle sans détour, «c'est l'objectif numéro un de ma vie, la chose la plus importante, et mon plus grand rêve». À 19 ans, elle est déjà à la bonne adresse.

Une quinzaine qui défie toute logique

Cette finale improbable est aussi le portrait fidèle d'un tournoi qui aura, du premier au dernier jour, défié toute logique. La canicule des premiers tours a assommé les certitudes, les bourrasques du Central en deuxième semaine sur l'ocre parisien ont emporté le reste. La N.1 mondiale Aryna Sabalenka, éliminée.

© Stephanie Lecocq

L'Ukrainienne Marta Kostyuk, invaincue sur terre battue en 2026 jusqu'à sa demi-finale perdue face à Andreeva, balayée à son tour. Iga Swiatek, quadruple lauréate ici, n'a même pas entrevue les quarts de finale. Toutes les têtes de série ont fini par déserter le tableau, laissant la voie libre à deux joueuses qui disputeront là leur toute première finale en Grand Chelem.

Puissance contre variation

Sur le fond, les deux finalistes incarnent des philosophies tennistiques presque antagonistes. Andreeva frappe fort, vite, avec une intensité qui écrase les échanges et laisse peu de temps à la réflexion. Chwalinska, gauchère, joue sur un autre registre : la variation, le placement, l'intelligence tactique. Lors de sa demi-finale, elle a commis deux fois moins de fautes directes que Shnaider (17 contre 36), symbole d'une rigueur qui tranche avec son statut de grande outsider.

La Russe l'admet volontiers : «Je ne sais pas vraiment comment elle joue». Shnaider, partenaire de double d'Andreeva, lui a livré un conseil en or avant la finale : garder son service, et «montrer du courage en montant au filet». Car le jeu de la Polonaise, prévient-elle, «correspond très bien à la terre battue.

Andreeva, de son côté, a prouvé lors de cette quinzaine qu'elle avait mûri. L'an dernier sur ce même Chatrier, elle avait craqué en quarts face à Loïs Boisson, dépassée par un public entièrement acquis à la Française. Cette année, ni la fermeture du toit ni le retour de Kostyuk à 3-4 dans le deuxième set ne l'ont fait vaciller. «Je grandis, je gagne un peu en maturité à chaque match que je joue», reconnaît-elle.

Quoi qu'il arrive ce samedi, les deux joueuses entreront dans les annales. Chwalinska grimpera au minimum à la 21e place mondiale. Andreeva décrochera peut-être son premier titre majeur à 19 ans. Et Roland-Garros, qui n'a sacré qu'une seule Polonaise en simple, Iga Swiatek, quatre fois, pourrait en couronner une deuxième, venue de nulle part ou presque.