Football : le palmarès complet de José Mourinho qui va s’engager avec le Real Madrid

José Mourinho, qui s’apprête à faire son retour au Real Madrid, où il a déjà entraîné entre 2010 et 2013, possède un palmarès riche de 26 titres.
FC Porto
Champion du Portugal en 2003 et 2004
Vainqueur de la Coupe du Portugal en 2003
Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2003
Vainqueur de la Ligue Europa en 2003
Vainqueur de la Ligue des champions en 2004
Chelsea
Champion d’Angleterre en 2005, 2006 et 2015
Vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2005, 2007 et 2015
Vainqueur du Community Shield en 2005
Vainqueur de la Coupe d’Angleterre en 2007
Inter Milan
Vainqueur de la Supercoupe d’Italie en 2008
Champion d’Italie en 2009 et 2010
Vainqueur de la Coupe d’Italie en 2010
Vainqueur de la Ligue des champions en 2010
Real Madrid
Vainqueur de la Coupe d’Espagne en 2011
Champion d’Espagne en 2012
Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 2012
Manchester United
Vainqueur du Community Shield en 2016
Vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2017
Vainqueur de la Ligue Europa en 2017
AS Roma
Vainqueur de la Ligue Europa Conférence en 2022