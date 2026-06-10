Football : le palmarès complet de José Mourinho qui va s’engager avec le Real Madrid

José Mourinho, qui s’apprête à faire son retour au Real Madrid, où il a déjà entraîné entre 2010 et 2013, possède un palmarès riche de 26 titres.

FC Porto

Champion du Portugal en 2003 et 2004

Vainqueur de la Coupe du Portugal en 2003

Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2003

Vainqueur de la Ligue Europa en 2003

Vainqueur de la Ligue des champions en 2004

Chelsea

Champion d’Angleterre en 2005, 2006 et 2015

Vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2005, 2007 et 2015

Vainqueur du Community Shield en 2005

Vainqueur de la Coupe d’Angleterre en 2007

Inter Milan

Vainqueur de la Supercoupe d’Italie en 2008

Champion d’Italie en 2009 et 2010

Vainqueur de la Coupe d’Italie en 2010

Vainqueur de la Ligue des champions en 2010

Real Madrid

Vainqueur de la Coupe d’Espagne en 2011

Champion d’Espagne en 2012

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 2012

Manchester United

Vainqueur du Community Shield en 2016

Vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2017

Vainqueur de la Ligue Europa en 2017

AS Roma

Vainqueur de la Ligue Europa Conférence en 2022